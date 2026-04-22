Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen creció 15% en el primer trimestre

La terminal aérea movilizó más de 5.7 millones de pasajeros en los tres primeros meses del año.

El flujo de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen creció 15% en el primer trimestre del año al acumular más de 5.7 millones de viajeros que usaron esa terminal aérea.

El informe del aeropuerto detalla que en estos primeros tres meses, la terminal procesó 754,213 pasajeros adicionales en comparación con el mismo período del año pasado.

Además, el aeropuerto operó 44,557 vuelos, 12% más que en el primer trimestre del año anterior, lo que se tradujo en 4,437 operaciones adicionales entre despegues y aterrizajes.

En el ámbito logístico, Tocumen detalla que se movilizron 61,194 toneladas métricas de carga aérea, 9% más que en 2025. “Este volumen implicó más de 4,821 movimientos de importación y exportación de mercancías y correos, fortaleciendo el papel de Tocumen como plataforma estratégica para el comercio internacional y la competitividad del país”.

En los aeropuertos regionales que incluyen las terminales aéreas Enrique Malek, en David; Panamá Pacífico; Scarlett Martínez, en Río Hato; y Enrique Jiménez, en Colón, se movilizaron en conjunto 236,682 pasajeros y se registraron 10,552 movimientos de aeronaves durante el primer trimestre.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen tiene actualmente una red de más de 90 destinos en Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Europa, a través de 15 aerolíneas de pasajeros y 17 compañías de carga.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que el crecimiento que se está experimentando es resultado de una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea.