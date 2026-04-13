Tráfico en Ormuz es limitado e incierto tras fracaso en Islamabad, según MarineTraffic

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estratégico estrecho de Ormuz continúa en un “entorno operativo restringido” y su régimen de tránsito es “incierto” tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, informó este lunes el portal MarineTraffic.

Según la plataforma de monitoreo marítimo, durante el fin de semana el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a 14 por día, aunque recordó que “el tráfico se mantiene muy por debajo de la media previa al conflicto, que rondaba los 100 tránsitos diarios”, algo que se traduce en que está todavía “lejos de una normalización significativa”.

En su análisis, apuntó que el fracaso de las conversaciones en Islamabad ha hecho descarrilar el marco del alto el fuego de dos semanas, aún en vigor, después de que Washington anunciara “planes para interceptar los buques que paguen peajes de tránsito iraníes”, aunque permita el paso entre puertos no iraníes.

“Esto deja al mercado ante un régimen de tránsito más restrictivo e incierto desde el punto de vista legal, en lugar de una reapertura”, dijo MarineTraffic.

Asimismo, indicó que la composición del tráfico sugiere “una selectividad continua en lugar de una recuperación generalizada”, ya que la mayoría de los trayectos efectuados este fin de semana a través de Ormuz fueron de este a oeste del estrecho.

Además, involucraron a “buques ajenos a las flotas sancionadas y clandestinas”, algo que significa que “un número limitado” de operadores están dispuestos a transitar bajo las estrictas condiciones de control y los riesgos de seguridad, aunque la plataforma no registró nuevos ataques contra embarcaciones durante el fin de semana.

En este sentido, apuntó que la principal duda es ahora cómo se aplicarán las medidas de control de Estados Unidos en el mar y si los movimientos que están ahora permitidos seguirán siendo viables, mientras que auguró que los armadores y aseguradoras seguirán siendo cautelosos ante la improbabilidad de una normalización del tráfico.

Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones directas en Pakistán el sábado, en unas negociaciones lideradas por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

Tras 21 horas de negociaciones, Vance afirmó en una comparecencia ante los medios que no había visto un “compromiso firme” por parte de Irán para no disponer de un arma nuclear a largo plazo y abandonó Islamabad.

Tras ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, una medida que entrará en vigor este lunes a las 14.00 GMT.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la República Islámica.