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    Mayor demanda

    Tránsito de alto calado aumenta 6.1% y refuerza la demanda por el Canal

    Entre octubre de 2025 y julio de 2026, el Canal registró 10,623 cruces de buques de alto calado, con mayor crecimiento en Neopanamax, quimiqueros y tanqueros. En julio, el promedio diario fue de 34.03 tránsitos.

    Katiuska Hernández
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    Tránsito de alto calado aumenta 6.1% y refuerza la demanda por el Canal
    Un buque RORO se encamina para ingresar del lado Pácifico del Canal de Panamá. 04 de febrero de 2026. LP/ Alexander Arosemena

    El tráfico por el Canal de Panamá mantiene una tendencia al alza. En los primeros 10 meses del año fiscal 2026, los cruces de buques de alto calado aumentaron 6.1%, impulsados principalmente por el crecimiento de los tránsitos Neopanamax y de segmentos como quimiqueros, tanqueros y gaseros.

    Según las estadísticas publicadas por la Autoridad del Canal de Panamá de octubre 2025 a julio de 2026, el tránsito de buques de alto calado, por el Canal de Panamá alcanzó 10,623 cruces, frente a 10,010 en igual periodo del año fiscal anterior, lo que representa un aumento de 613 tránsitos o 6.1%.

    El crecimiento fue más marcado en los buques Neopanamax, que subieron 9.4%, de 2,732 a 2,990 tránsitos, mientras que los Panamax aumentaron 4.9%, de 7,278 a 7,633.

    Por segmentos, los mayores aumentos se registraron en los barcos quimiqueros, que pasaron de 1,850 a 2,181 tránsitos en la comparación de los 10 meses del año fiscal 2026 contra el mismo período del año 2025, un alza de 17.9%; los tanqueros, con un crecimiento de 18.4%, al subir de 370 a 438 cruces; y los gaseros, que aumentaron 6.9%, de 1,499 a 1,603. También crecieron los portavehículos (5.6%) y los portacontenedores (1.5%).

    El segmento de GNL mostró el mayor crecimiento porcentual, al pasar de 47 a 83 tránsitos, un aumento de 76.6% en los primeros 10 meses del año fiscal 2026 frente al mismo período anterior. En tanto, los buques Ro-Ro o portavehículos subieron de 735 a 776 cruces, lo que representa un crecimiento de 5.6%.

    En julio de 2026 transitaron 1,055 buques oceánicos por el Canal de Panamá, equivalente a un promedio de 34.03 tránsitos diarios. De ese total, 570 fueron buques Panamax/Supers, 310 Neopanamax y 175 embarcaciones con manga menor de 91 pies.

    El tiempo promedio en aguas del Canal fue de 25.38 horas, mientras que el tránsito efectivo tomó en promedio 10.87 horas.

    Al cierre del mes pasado la jornada con mayor movimiento alcanzó los 37 tránsitos, mientras que la de menor actividad registró 25.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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