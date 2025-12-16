Tránsito por el Canal de Panamá crece 3.2% a noviembre del año fiscal 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tránsito acumulado de buques de alto calado por el Canal de Panamá aumentó 3.2% a noviembre del año fiscal 2026, en comparación con el mismo período del año fiscal anterior.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el número total de tránsitos pasó de 1,972 en noviembre del Año Fiscal 2025, es decir en noviembre del año pasado, a 2,035 en noviembre del año fiscal 2026, correspondiente al mes pasado, lo que representa 63 tránsitos adicionales.

Cabe destacar que el año fiscal del canal inicia en el mes de octubre.

Por tipo de esclusa, los tránsitos Panamax se incrementaron de 1,424 a 1,455, mientras que los Neopanamax pasaron de 548 a 580 en el mismo período.

El segmento Panamax concentró 71.5% del tránsito acumulado el mes pasado, y Neopanamax 28.5%, manteniendo una distribución similar a la del año fiscal previo.

El crecimiento del tránsito acumulado se dio en un mes de alta utilización operativa.

Durante noviembre, según el reporte del Canal de Panamá a sus clientes, se registró un promedio diario de 33.3 tránsitos de buques oceánicos, con un máximo diario de 38, cifras que se ubican cerca del rango de capacidad sostenible del sistema de esclusas.

Según la Autoridad del Canal de Panamá, en noviembre se realizaron trabajos de mantenimiento programado en las esclusas Panamax, lo que requirió ajustes en la programación de los tránsitos. Aun así, el Canal mantuvo promedios diarios elevados, lo que permitió cerrar el mes con un desempeño que contribuyó al aumento del tránsito acumulado del año fiscal 2026.

El comportamiento del tránsito acumulado a noviembre del año fiscal 2026 (noviembre de 2025) mostró variaciones diferenciadas según el segmento de mercado.

En el caso de los portacontenedores, el total de tránsitos pasó de 490 en noviembre del año pasado a 478 el mes pasado, lo que representa una disminución de 12 tránsitos. Mientras los tránsitos Panamax bajaron de estos buques pasaron de 178 a 131, los Neopanamax aumentaron de 312 a 347, reflejando un desplazamiento del segmento hacia buques de mayor tamaño.

En el segmento de graneleros, el tránsito acumulado registró una reducción significativa, al pasar de 549 tránsitos a noviembre del año fiscal anterior a 371 el mes pasado, lo que equivale a 178 tránsitos menos. La caída se concentró en los tránsitos Neopanamax, que descendieron de 189 a 12, mientras que los Panamax se mantuvieron prácticamente estables, con 360 tránsitos en noviembre 2024 y 359 en noviembre de este año.

Por el contrario, los quimiqueros mostraron un crecimiento interanual. El tránsito acumulado aumentó de 369 tránsitos el año pasado a 401 en el año fiscal 2026, impulsado exclusivamente por buques Panamax, ya que no se registraron tránsitos Neopanamax en este segmento durante el período analizado.

Uno de los incrementos más relevantes se observó en el segmento de gaseros, cuyo tránsito acumulado pasó de 130 tránsitos en noviembre del año fiscal anterior a 289 en el año fiscal vigente correspondiente al 2026, lo que representa 159 tránsitos adicionales. Este aumento estuvo liderado por los buques Neopanamax, que subieron de 6 a 170 tránsitos, mientras que los Panamax se mantuvieron en niveles similares, con 124 en 2025 y 119 en 2026.

En el caso de los portavehículos, el tránsito acumulado registró una disminución, al pasar de 138 tránsitos a 153 en el año fsical 2026.

Aunque el total creció levemente, el cambio estuvo marcado por una reducción de los tránsitos Panamax, de 133 a 138, y un aumento marginal de los Neopanamax, de 5 a 15.

Los segmentos de refrigerados, tanqueros y carga general mostraron variaciones moderadas. Los refrigerados pasaron de 76 tránsitos a 82, los tanqueros de 61 a 91, y la carga general se mantuvo relativamente estable, con 68 tránsitos en el año fiscal 2025 y 67 en el año fiscal 2026, reflejando un comportamiento sin cambios relevantes en el acumulado.

Finalmente, los segmentos de pasajeros, otros y GNL mantuvieron una participación reducida en el total del tránsito. Destaca el caso del GNL, que pasó de 2 tránsitos acumulados a noviembre del año fiscal 2025 a 11 en el año fiscal 2026, concentrados principalmente en buques Neopanamax, aunque su peso en el total continúa siendo marginal.