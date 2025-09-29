Tránsito por el Canal de Panamá: lanzan programa de cupos a largo plazo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la finalidad de redefinir la forma en que los clientes marítimos planifican su paso por el Canal de Panamá, la administración de la vía interoceánica hizo el lanzamiento este lunes 29 de septiembre de LoTSA 2.0, la nueva generación del programa de asignación de cupos a largo plazo.

De acuerdo con el Canal de Panamá, basándose en el éxito probado de LoTSA 1.0, el nuevo programa introduce una estrategia más avanzada y centrada en el cliente para mejorar la planificación de sus tránsitos por la ruta marítima.

En un comunicado, se adelantó que los paquetes LoTSA 2.0 pasarán de un horizonte de 12 meses a una oferta más ágil, dividida en dos ciclos, de seis meses.

El Canal de Panamá explica que, al acortar el plazo de compromiso, los clientes pueden ajustar su planificación de tránsitos a las condiciones del mercado, las fluctuaciones estacionales y las estrategias de despliegue de la flota.

De igual forma, se resaltó que el Canal de Panamá ha ajustado el modelo reduciendo los cupos diarios promedios de 4 a 3, para ofrecer una oferta más equilibrada e introducir nuevos atributos de servicio para que atraigan y retengan a los clientes.

Se detalla que con paquetes segmentados como FixContainer, FlexContainer, FixGas, FlexGas, FlexGas+ y FlexSlot+, el cliente puede seleccionar el plan que mejor se adapte a la dinámica de su flota y a sus objetivos comerciales, ya sea que necesite certeza garantizada o un nivel de flexibilidad más alto.

Para una atención más especializada, el Canal de Panamá está lanzando un equipo de servicio al cliente dedicado a LoTSA. Este equipo estará preparado para brindar una atención oportuna y personalizada.

A mediados de octubre se darán más detalles sobre horarios e información de contacto.

Principales beneficios

Acceso anticipado: Los clientes pueden reservar su fecha de tránsito y declarar el nombre del buque hasta 15 días antes de la fecha de tránsito.

Cambios flexibles: Los clientes pueden solicitar hasta dos cambios de fecha (dependiendo del plan) con 5 días de antelación, moviendo la fecha de reserva hasta cinco días más tarde. Servicios de reserva adicionales están incluidos.

Cancelaciones inteligentes: Los clientes que cancelen con más de 15 días de antelación solo pagarán el 80 % del valor de la reserva LoTSA.

Paquetes dinámicos: Los clientes se benefician de una flexibilidad adicional para operar en entornos que cambian rápidamente.

Ventaja competitiva: Las ofertas más altas proporcionan a los clientes un mejor acceso a la selección de fechas de tránsito y al servicio de “Later Ready Time”.

Calendario de lanzamiento

Primer ciclo: vigente para fechas de tránsito comprendidas entre el 4 de enero de 2026 y el 4 de julio de 2026.

Competencia: 28 de octubre de 2025, con subastas de ofertas selladas de 8:00 a 11:00 (hora local de Panamá).

Implementación: 15 de noviembre de 2025: se abre el primer ciclo de reservas (primer semestre).

Segundo ciclo: vigente para fechas de tránsito desde el 5 de julio de 2026 hasta el 3 de enero de 2027. El anuncio de la subasta en sobre cerrado se anunciará de manera oportuna.

El Canal de Panamá destacó que LoTSA 2.0 ofrece una ventaja estratégica, permite a las navieras planificar con antelación, optimizar las operaciones y reducir las emisiones, lo que beneficia tanto al Canal como a sus clientes.

Con LoTSA 2.0, los clientes obtienen visibilidad a largo plazo.

Para obtener más información sobre LoTSA, consulte https://pancanal.com/lotsa/