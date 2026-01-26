Tránsitos acumulados por el Canal de Panamá crecen 22.8% a diciembre de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tránsito acumulado creció 22.8% a diciembre de 2025, al totalizar 3,107 cruces de buques, con un promedio diario de 34.6 tránsitos, impulsado por mayor volumen panamax y una participación neopanamax cercana al 30%.

El Canal de Panamá cerró diciembre de 2025 con un incremento interanual de 22.8% en los tránsitos acumulados de buques de alto calado, al totalizar 3,107 tránsitos, frente a 2,531 registrados en el mismo período del año anterior, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Las cifras corresponden al acumulado hasta diciembre del año fiscal 2026, y reflejan una recuperación sostenida del tráfico por la vía interoceánica tras las restricciones aplicadas en periodos previos por la disponibilidad de agua.

Del total acumulado en 2025, es decir desde octubre a diciembre, 2,226 tránsitos correspondieron a buques Panamax, mientras que 881 fueron Neopanamax.

En comparación, a diciembre de 2024 (año fiscal 2025) el Canal había registrado 1,796 tránsitos Panamax y 735 Neopanamax, para un total de 2,531.

Buque de contenedores pasa bajo el Puente de Las Américas. LP/Alexander Arosemena

En términos absolutos, el crecimiento anual fue de 576 tránsitos adicionales, de los cuales 430 correspondieron a buques Panamax, con un aumento de 23.9%, mientras que los Neopanamax crecieron en 146 tránsitos, lo que representa una variación positiva de 19.9%.

Predominio Panamax y mayor peso de los Neopanamax

Pese al mayor crecimiento en volumen de los buques Panamax, los datos muestran que los Neopanamax continúan ganando peso dentro de la mezcla total de tráfico, al representar 28.36% de los tránsitos acumulados, frente al 71.64% de los Panamax.

Por segmento de mercado, los portacontenedores lideraron el tránsito por las esclusas ampliadas, con 517 tránsitos Neopanamax, seguidos por los gaseros, que registraron 268 tránsitos por este tipo de esclusa. En contraste, los graneleros y quimiqueros continuaron dependiendo mayoritariamente de las esclusas Panamax.

El tránsito acumulado de portacontenedores, sumando buques Panamax y Neopanamax, alcanzó 714 tránsitos, ligeramente por encima de los 710 registrados entre octubre y diciembre de 2024.

Al cierre de diciembre, se contabilizaron 562 tránsitos de buques graneleros, 604 quimiqueros, 450 gaseros, 230 portavehículos o buques RoRo, 141 refrigerados, 124 tanqueros, 110 de carga general, 71 de pasajeros y 20 de GNL, además de otras embarcaciones que en conjunto sumaron 81 cruces.

Alta utilización de la capacidad disponible

Durante diciembre de 2025, el Canal mantuvo un promedio diario de 34.68 tránsitos de buques de alto calado, con una elevada utilización de los cupos de reservación. En el segmento Neopanamax, se utilizaron 147 cupos frente a 121 disponibles, superando el 120% de ocupación, mientras que los buques regulares y los cupos subastados también registraron niveles de uso superiores a la capacidad inicialmente ofertada.

La ACP reiteró que la capacidad normal de tránsito se sitúa entre 34 y 36 buques diarios en las esclusas Panamax y entre 9 y 11 en las Neopanamax, con una capacidad máxima sostenible estimada de 36 a 38 tránsitos por día.

El informe mensual de operaciones, firmado por Boris Moreno Vásquez, vicepresidente de Operaciones de la Autoridad del Canal de Panamá, destaca que estos resultados se alcanzaron en un mes que incluyó mantenimientos programados en las esclusas Panamax, sin afectar de forma significativa la continuidad del servicio.