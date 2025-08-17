Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: el mensaje para la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de conformadas las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) exhorta a no perder más tiempo y a que este órgano del Estado se enfoque en temas clave para el país.

En su carta semanal, el sector empresarial destaca que en la Asamblea se perdió mes y medio en matraqueo, fotos y discursos estériles; mientras, el país sigue esperando respuestas.

Se plasma en la carta que la Comisión de Presupuesto debe empezar con las vistas presupuestarias, ya que esto representa una herramienta para asegurar que el presupuesto general del Estado se construya con transparencia, rendición de cuentas y enfocado en las verdaderas prioridades de la nación.

“Todas las comisiones están llamadas a trabajar sin más dilación, legislando para la mayoría y no para unos pocos, sin caer en la rebusca política ni en intentos de amnistías que buscan beneficiar a individuos condenados o que sean condenados en casos emblemáticos de corrupción. Eso no es legislar: eso es traicionar la confianza de los ciudadanos”, se plasma en el documento.

La Cciap también destaca que proyectos importantes para el país siguen esperando ser abordados por la Asamblea, entre ellos, mencionan la revisión de la Ley 468 de intereses preferenciales, la cual consideran crucial para la construcción y el acceso a la vivienda; la regulación del hospedaje turístico de corta estancia, la cual puede dinamizar turismo, comercio y servicios, además de generar ingresos al Estado; y la discusión de la Ley General Anticorrupción, que junto con las reformas al Código Penal, afirma el gremio “que son pasos obligados si, de verdad, se quiere combatir la corrupción y devolver confianza a las instituciones”.

Otro punto que plantea la Cámara de Comercio es que el Reglamento Interno de la Asamblea tiene que revisarse de forma inmediata. “No puede ser que se siga perdiendo tiempo con maniobras políticas, mientras se paraliza el trabajo legislativo real. Esa deuda con la ciudadanía es impostergable”.

La Cciap expresa que Panamá requiere de una Asamblea funcional, productiva y responsable. “No más negociaciones para controlar, repartir o bloquear. La única negociación que queremos es con el pueblo: leyes que beneficien a todos”.