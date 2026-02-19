Transporte y logística empujan la economía: actividad creció 4% en diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La expansión estuvo respaldada por el desempeño de sectores como transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio; intermediación financiera; construcción; industria manufacturera; hoteles y restaurantes; actividades comunitarias y pesca.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció 4% en diciembre de 2025, una desaceleración frente al 6% registrado en igual mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El informe, divulgado por la Contraloría General de la República, detalla que el crecimiento acumulado entre enero y diciembre fue de 4%.

En particular, el transporte mantuvo su dinamismo impulsado por los ingresos por peajes y el movimiento de carga del Canal de Panamá, así como por el transporte aéreo y el tránsito de contenedores en el sistema portuario nacional.

El Canal de Panamá cerró diciembre de 2025 con un incremento interanual de 22.8% en los tránsitos acumulados de buques de alto calado, al totalizar 3,107 tránsitos en el primer trimestre del año fiscal 2026, frente a 2,531 registrados en el mismo período del año anterior, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Mientras que el movimiento en los puertos del país superó los 9.91 millones TEUs (medida relativa a contenedores de 20 pies cada uno) durante todo el año 2025, lo que representó un crecimiento de 3.6% frente a 2024, cuando se contabilizaron más de 9.56 millones de TEUs.

En cuanto al transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen transportó a 20.9 millones de pasajeros en todo el año 2025 y registró 1.90 millones de pasajeros solo en el mes de diciembre.

El comercio mostró resultados positivos, tanto en el segmento minorista como mayorista, acompañado por el aumento en la inscripción de autos nuevos y mayores ventas de combustibles.

La intermediación financiera reflejó crecimiento en depósitos y créditos, además de un mayor dinamismo en la actividad aseguradora.

Visra del área bancaria desde Vía España. LP / Alexander Arosemena

La construcción continuó con buen desempeño, apoyada en la ejecución de obras civiles y la mayor demanda de insumos como concreto premezclado y cemento gris.

La industria manufacturera registró aumentos en el procesamiento de carne de ave, el sacrificio de ganado porcino y vacuno, y en la producción de bebidas alcohólicas.

En contraste, la Zona Libre de Colón reportó una tasa negativa por la disminución del valor de las reexportaciones.

También se observaron caídas en el cultivo de banano destinado a la exportación y en la exportación de pescado y filetes refrigerados y congelados.

La Zona Libre de Colón. Cortesía

Aunque la economía mantiene una senda de crecimiento, los datos reflejan un ritmo más moderado en comparación con 2024, en un contexto de ajustes sectoriales y menor impulso interanual hacia el cierre del año.