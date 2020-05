Transportistas panameños no aceptan contrapropuesta de Costa Rica

Los transportistas panameños rechazaron de manera unánime la contrapropuesta presentada por Costa Rica para restablecer el tránsito de mercancías dentro de su territorio.

La nueva propuesta limita a los camioneros panameños a levantar carga de productos peligrosos, a granel y refrigerados en el vecino país.

"Es una propuesta que solo conviene a Costa Rica, ya que los panameños no levantan muchas cargas de estas industrias", dijo Antonio García-Prieto, presidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (Coel).

El Gobierno de Costa Rica presentó esta nueva propuesta, luego de que la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) emitiera dos resoluciones en las que establece un trato recíproco a los transportistas costarricenses que ingresen a territorio nacional para entregar mercancía.

La propuesta también se rechazó, debido al trato injusto que se le está brindando a los transportistas panameños dentro los recintos fiscales costarricenses, denunció el presidente de COEL.

"Los transportistas han reportado que en cuatro recintos fiscales no se les ha brindado la asistencia correcta: no le dan la opción de bajarse de los camiones ni lavarse las manos y no tienen acceso para poder comprar comida", señaló García-Prieto.

Por su parte, Andrés Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canatraca), denunció que al transportista panameño se le obliga usar los servicios del sistema de posicionamiento global (GPS, en inglés) de una empresa costarricense, la cual ha generado complicaciones.

Además se exige a los transportistas panameños "no exceder el plazo de ocho horas de permanencia legal en el territorio costarricense y si se pasan podrían quedar detenidos. Son medidas absurdas que Costa Rica tiene que derogar",dijo Muñoz.

Por su parte, Panamá sí aceptó que las empresas transportistas que traen cargas de medicamentos, podrán entrar al país con requisito formal que realizará la Autoridad Nacional de Aduanas. “Se le autorizará un tránsito interno de manera temporal, hasta que se levante el estado de emergencia”, dijo el presidente de COEL.