    Conflicto por tarifas

    Transportistas suspenden viajes a Taboga; alegan falta de seguridad en el muelle tras alza de tarifas

    Katiuska Hernández
    Foto de archivo de Pasajeros a bordo del Calypso King frente a la Isla Taboga. Foto: Alexander Arosemena

    Los operadores Taboga Express Fast Ferry y Barcos Calypso anunciaron este viernes, 7 de noviembre, la suspensión temporal de sus servicios hacia la isla de Taboga, alegando la falta de garantías en la seguridad del muelle donde atracan las embarcaciones.

    En un comunicado, Taboga Express informó que interrumpe sus viajes “hasta nuevo aviso”, debido a que las condiciones actuales del muelle “no garantizan el atraque seguro de los barcos ni la seguridad de los pasajeros al llegar a la isla”.

    La empresa indicó que los pasajeros con boletos comprados pueden comunicarse al correo info@tabogaexpress.com.

    De igual manera, Barcos Calypso confirmó la suspensión de todos sus viajes a partir del 7 de noviembre, hasta que las autoridades competentes aseguren las condiciones adecuadas para la operación.

    La decisión ocurre en medio de un clima de tensión entre los residentes de Taboga y las empresas marítimas, luego del aumento en el costo del pasaje, que pasó de $20 a $24 para los residentes y $30 para los turistas, medida que provocó protestas recientes en el puerto de la isla.

    Temen que la medida afecte la afluencia de turistas y el transporte de las comunidades que viven en la isla. Foto: Alexander Arosemena

    La Alcaldía de Taboga expresó su descontento por la forma en que las empresas tomaron la decisión sin considerar “la situación socioeconómica de los habitantes del distrito”.

    Agregó que el incremento en las tarifas no cuenta con un estudio que respalde su sostenibilidad ni un análisis que considere la demanda y el impacto en los niños de 1 a 12 años.

    El municipio recordó que estaba programada una reunión entre las autoridades locales, la comunidad y las empresas navieras para discutir la situación, pero esta no se concretó porque las compañías no asistieron al encuentro.

    Mientras tanto, los residentes de Taboga temen quedar aislados temporalmente y piden la intervención de las autoridades nacionales para garantizar tanto la seguridad en el muelle como la continuidad del servicio marítimo esencial para la isla.

