Tratado de biodiversidad en alta mar abre debate sobre su impacto en la pesca internacional

El nuevo tratado internacional para la protección de la biodiversidad en alta mar comienza a encender alertas en el sector pesquero sobre su posible impacto en la forma en que se regulan las actividades de pesca fuera de las jurisdicciones nacionales.

El tema fue analizado en un foro paralelo realizado en el Centro de Convenciones Centro de Convenciones ATLAPA, en el marco de la reunión anual de la Comisión de Pesca del Pacífico Sur (SPRFMO).

En el encuentro, expertos en derecho del mar, representantes gubernamentales, delegados de organismos regionales y actores del sector pesquero discutieron los posibles efectos del Acuerdo sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional en la gobernanza de la pesca en alta mar.

Uno de los principales puntos de debate fue el alcance del principio de “no menoscabo”, incluido en el acuerdo, que establece que su implementación no debe interferir con las competencias de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), entidades que actualmente regulan la explotación de especies en aguas internacionales.

Especialistas advirtieron que uno de los escenarios que genera mayor discusión es la eventual creación de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, lo que podría superponerse con zonas tradicionales de pesca administradas por estas organizaciones.

El posible rediseño de las reglas de gobernanza oceánica también plantea interrogantes sobre cómo se coordinarán las decisiones entre los Estados, las entidades regionales y los sectores productivos, especialmente en regiones donde la pesca industrial representa una actividad económica clave.

Durante el intercambio se insistió en que cualquier nueva regulación debe basarse en evidencia científica y considerar los efectos socioeconómicos para las comunidades y flotas que dependen de la pesca en aguas internacionales.

El debate ocurre en momentos en que el tratado BBNJ avanza hacia su fase de implementación, un proceso que podría redefinir el equilibrio entre conservación de los océanos y aprovechamiento de los recursos marinos en alta mar.