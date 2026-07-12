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    PROYECTO

    Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook operaría cinco años más antes de su traslado

    El pasado 1 de julio, el presidente Mulino informó que el análisis elaborado por ‘una firma internacional de primer nivel’ concluyó que la obra es viable.

    José González Pinilla
    Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook operaría cinco años más antes de su traslado
    Diseño y render de la futura estación del ferricarril Panamá-David en Albrook. Cortesía Secretaría del Ferrocarril

    El Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, dejaría de operar de forma gradual para dar paso a la estación principal del tren Panamá-David, según confirmó este domingo Henry Faarup, secretario general del Ferrocarril de Panamá.

    +info

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    Explicó que, según los planes, la estación principal del ferrocarril estará ubicada en Albrook. “La hemos cortado por la mitad” por ahora, comentó, en referencia al diseño del proyecto.

    “¿Por qué? Porque queremos dejar que la pista de Albrook siga funcionando durante los próximos cinco años y hacer un traslado programado para que todos los que usan esa pista se vayan a Panamá Pacífico”, dijo Faarup durante el programa dominical Debate Abierto.

    El funcionario sostuvo que la decisión de mantener la estación principal en Albrook responde a que allí convergen las líneas 1 y 3 del Metro de Panamá, además del ferrocarril de Panama Canal Railway.

    “Es un punto clave. Se va a conectar con la línea de ese ferrocarril”, señaló.

    Faarup ya había adelantado estos planes el año pasado, lo que provocó reacciones en contra por parte de pilotos, concesionarios de la terminal aérea e, incluso, funcionarios de la propia administración.

    Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook operaría cinco años más antes de su traslado
    La Secretaría Nacional del Ferrocarril está a cargo del ingeniero Henry Faarup. Cortesía/Presidencia de la República

    En ese momento, el director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, estimó que el traslado requeriría una inversión superior a los 100 millones de dólares. Ese cálculo no incluye la construcción de nuevos hangares en Panamá Pacífico, lo que elevaría considerablemente el costo, tomando en cuenta que actualmente el aeropuerto de Albrook cuenta con unos 200 hangares.

    La Coalición Nacional por la Aviación, integrada por usuarios del aeropuerto Marcos A. Gelabert, también expresó sus preocupaciones. Entre ellas, destacó que la terminal se encuentra cerca de los principales hospitales públicos del país y recibe más del 80% de los vuelos de traslado médico procedentes del interior.

    Además, señaló que más de 1,500 familias dependen directamente de la operación del aeropuerto, que alberga 21 empresas de vuelos chárter, cuatro escuelas de aviación, dos aerolíneas regulares y compañías dedicadas al mantenimiento y otros servicios aeronáuticos.

    El proyecto del ferrocarril Panamá-David-Frontera aún se encuentra en fase de estudios. Pero, según Faarup, esperan iniciar la primera fase en 2027.

    El pasado 1 de julio, el presidente José Raúl Mulino informó que el análisis elaborado por “una firma internacional de primer nivel” concluyó que la obra es viable. Sin embargo, anunció que, “por responsabilidad”, el resultado será sometido a la validación de un tercero internacional, independiente y objetivo.

    Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook operaría cinco años más antes de su traslado
    Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos de la Secretaría Nacional del Ferrocarril.

    “No voy a comprometer al país con la mayor inversión de su historia, y probablemente de Centroamérica, sin la certeza de que traerá crecimiento y progreso”, afirmó.

    Hasta ahora, el Gobierno ha comprometido al menos 9.77 millones de dólares en consultorías y estudios para el tren Panamá-David-Frontera, considerado la obra insignia de la administración de Mulino.

    La mayor parte de esos contratos ha sido adjudicada de forma directa, sin un proceso de licitación pública.

    José González Pinilla

    Editor

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