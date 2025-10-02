Tres empresas presentan ofertas para rehabilitación de la Ruta del Café en Boquete

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que tres empresas presentaron ofertas para el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la Ruta del Café, en Boquete, provincia de Chiriquí.

Se trata del proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Ruta del Café, más la segunda entrada de Boquete”, con un precio de referencia de $27 millones.

Las tres empresas que ofertaron son: Bagatrac S.A., con una propuesta por $27,827,244; Ininco S.A., con una propuesta por $25,917,260; y el Consorcio CT Ruta del Café, conformado por Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holdings Corp., con $29,430,000.

El MOP informó que el proyecto contempla una longitud de 25.2 kilómetros, con la finalidad de mejorar la conectividad, rehabilitar y mantener la red vial del distrito de Boquete.

Otro aspecto que se destaca es que también busca impulsar el desarrollo turístico y económico de la región.

El plan incluye la rehabilitación de las siguientes vías:

Vía Volcancito: desde Alto Boquete hasta la intersección con la vía El Salto (9.49 km).

Vía El Salto: desde su intersección con Volcancito hasta la avenida Centenario en Bajo Boquete (6.47 km).

Vía de Jaramillo Arriba a Jaramillo Abajo (5.89 km).

Vía de Jaramillo Centro a Bajo Boquete, por el puente Bailey (0.87 km).

Vía que conecta El Salto con la vía a Alto Quiel (2.48 km).

De igual forma, se incluye la rehabilitación de seis puntos críticos en estas rutas y se construirán al menos 8,112 metros cuadrados de aceras (1.50 metros de ancho y 0.10 metros de espesor).

La entidad reiteró que el proyecto se realizará bajo el esquema de llave en mano, que incluye tres años de mantenimiento.