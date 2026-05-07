Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Mercado internacional

    Tribunal de Estados Unidos bloquea el arancel global del 10% de Trump por ilegal

    EFE
    Tribunal de Estados Unidos bloquea el arancel global del 10% de Trump por ilegal
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves la imposición de un arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump invocó “de forma incorrecta” una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.

    El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo.

    Información en desarrollo...

    EFE

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