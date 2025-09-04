Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUSTICIA

    Trump apela ante la Corte Suprema para defender sus aranceles

    EFE
    Trump apela ante la Corte Suprema para defender sus aranceles
    El caso apelado afecta a dos conjuntos de aranceles impuestos por Trump. Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló el miércoles ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales, la semana pasada, los aranceles que impuso a nivel global bajo una ley que fue diseñada para emergencias.

    El Departamento de Justicia presentó la apelación ante el Supremo para detener el fallo de un tribunal de Apelaciones del circuito federal que determinó que Trump había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles por tiempo indefinido.

    En su acción legal, la Administración de Trump pide al Supremo por medio de una “moción de agilización” para que resuelva pronto si tiene la facultad de imponer aranceles.

    El caso apelado afecta a dos conjuntos de aranceles impuestos por Trump. El primero son los aranceles impuestos a cada país, que ahora oscilan entre el 34% para China y un límite base del 10% para el resto del mundo. El segundo es un arancel del 25% que Trump impuso a algunos productos procedentes de Canadá, China y México debido a, según el Gobierno, su incapacidad para frenar el flujo de drogas.

    Las medidas que quedan afuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos se utilizaron bajo otra ley.

    El fallo que declaró ilegal los aranceles de Trump no les quitó su vigencia pero por el momento seguirán funcionando hasta el 15 de octubre a la espera de un fallo sobre la apelación del presidente.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Presidente electo del Sindicato de Industriales: ‘con la seguridad jurídica no se juega’, advierte tras el caso Chiquita. Leer más