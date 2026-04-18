Trump critica lo ‘mal’ que marcha la economía de España: ¡Es triste de ver!

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este sábado lo “mal” que marcha la economía en España y sus resultados “horrendos”, algo que, según el mandatario, le causa tristeza, un día después de lamentar que el Gobierno español no apoyara a Washington en la guerra contra Irán.

“¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo al país de España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Es triste de ver!”, escribió en su red Truth Social.

Las referencias de Trump a la economía española contrastan con las últimas previsiones del FMI para el país, ya que, pese a apuntar a un crecimiento más moderado del previsto para 2026 −dos décimas menos−, siguen situándola por encima del resto de grandes economías europeas y de la media de la zona euro.

Además, el organismo internacional destacó esta semana que España tiene mayor capacidad para absorber el impacto del shock energético derivado de la guerra contra Irán gracias a su inversión en energías renovables

Al margen de lo económico, este viernes, el republicano ya se había referido a España en otro mensaje en la misma red social.

“¡No estuvieron ahí para nosotros!”, publicó el mandatario, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición contraria a la guerra del Gobierno español.

Trump ha reprochado en más de una ocasión la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán y no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares.

Tras esta negativa, el estadounidense ha llegado a amenazar con cortar todo el comercio con Madrid e imponer un embargo comercial contra el país europeo, al que también ha calificado de “socio terrible” de la Alianza Atlántica, por no comprometerse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, dijo en marzo Trump.