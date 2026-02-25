Panamá, 25 de febrero del 2026

    DISCURSO

    Trump destaca la llegada de 80 millones de barriles de crudo de Venezuela, ‘amigo y socio’

    EFE
    Trump destaca la llegada de 80 millones de barriles de crudo de Venezuela, ‘amigo y socio’
    El presidente estadounidense, Donald Trump, durante su discurso este 24 de febrero de 2026. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó “nuestro nuevo amigo y socio”.

    “Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela”, continuó Trump.

    Añadió además que “la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar”, insistió apelando a uno de sus eslóganes habituales en los mítines y a que con él precio de la gasolina para los estadounidenses ha bajado.

    La intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero que terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez ahora como presidenta del país caribeño es uno de los asuntos de los que la Casa Blanca más presume.

    En este tiempo, que no llega a dos meses, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.

