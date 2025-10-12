Trump dice que mantiene ‘una excelente relación’ con China, pese a tensiones comerciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su homólogo chino, Xi Jinping, es “un gran líder, un hombre muy firme, muy inteligente”, y que mantienen “una excelente relación” a pesar de las tensiones comerciales entre las dos superpotencias mundiales.

“Creo que estaremos bien con China (...) Creo que lo solucionaremos”, declaró Trump en el Air Force One, rumbo a Oriente Medio.

Horas antes, en sus redes sociales, Trump señaló que su país “quiere ayudar a China, no perjudicarla”, después de que el Ministerio chino de Comercio acusara a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

“No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión (comercial) para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!“, escribió Trump en Truth Social.

Por su parte, el Ministerio chino de Comercio aseguró este domingo que las “amenazas obstinadas de elevar los aranceles no son la forma correcta de llevarse bien con China”. Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las “contramedidas” anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, “son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas”.

“Esperamos que Estados Unidos reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas”, aseveró el vocero.