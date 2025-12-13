Panamá, 13 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLÉMICA

    Donald Trump justifica futuros ataques terrestres por crisis de drogas en Estados Unidos

    EFE
    El mandatario Trump volvió a decir este viernes que pronto su país pronto comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano después de que esta semana Washington se incautara en el Caribe de un buque que transportaba crudo del país caribeño.

    ¿Quiere realmente Estados Unidos apoderarse del petróleo de Venezuela como denuncia el gobierno de Maduro?

    “No sería muy inteligente de mi parte decírtelo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto”, dijo Trump durante un acto en el Despacho Oval al ser preguntado sobre si pretende incautar más activos petrolíferos venezolanos.

    El pasado miércoles, la Guardia Costera y la Marina estadounidenses interceptaron e incautaron un navío con bandera de Guyana y sancionado por transferencias ilícitas de crudo que transportaba petróleo venezolano, en lo que supone un peldaño más en la creciente campaña de presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

    Desde el verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir de manera sumaria lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

    “¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona?”, bromeó Trump al volver a insistir en el éxito y la legitimidad de este operativo a la hora de evitar que drogas ilegales entren en territorio estadounidense.

    Desde septiembre Washington ha destruido en torno a una veintena de estas lanchas y matado a en torno a unos 80 de sus ocupantes.

    El mandatario volvió a decir este viernes que pronto su país pronto comenzará a realizar ataques terrestres, pero puntualizó: “No son ataques terrestres sobre Venezuela, son ataques terrestres sobre gente horrible que está trayendo drogas y matando a nuestra gente”.

    El republicano volvió a decir que en los últimos tiempos Estados Unidos ha perdido a más de 300,000 personas por culpa de las drogas y que por eso la actual situación “es como una guerra”.

    EFE

    Agencia de noticias

