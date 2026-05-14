Panamá, 14 de mayo del 2026

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    Titanes tecnológicos

    Trump llevó a China a los dueños del poder tecnológico y financiero

    La visita de Donald Trump a Beijing estuvo marcada por una inédita demostración de poder corporativo y tecnológico, con la presencia de los máximos ejecutivos de Tesla, Nvidia, Apple, Meta, Boeing, Visa y Mastercard, en medio de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial, los microchips y el dominio industrial global.

    Katiuska Hernández
    Trump llevó a China a los dueños del poder tecnológico y financiero
    El presidente Donald Trump junto a Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang y miembros de su gabinete durante una ceremonia oficial en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

    Trump planta su poderío tecnológico de forma simbólica en su visita a China al llevar consigo una comitiva liderada por los empresarios más poderosos del mundo de las telecomunicaciones, inteligencia artificial, microchip, fabricación de carros eléctricos, dispositivos de última generación y financieros entre otros.

    La presencia de los directivos de los gigantes empresariales que acompañan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, ha llamado la atención por lo inusual dentro del protocolo.

    En la cita con el presidente de China, Xi Jinping, Trump estuvo acompañado con los Ceos de Nvidia, Jensen Huang; de Apple, Tim Cook, y de Tesla, Elon Musk, quienes accedieron al salón del Gran Palacio del Pueblo, donde estaban reunidas las delegaciones de Estados Unidos y el gigane asiático encabezadas por los mandatarios de ambos países.

    El portentado tecnológico estadounidense también tiene presencia en China, con fábricas de autos como los de Tesla, y las líneas de producción de Apple. Además del suministro de chip de Nvidia que este año reanudo las ventas a ese mercado.

    El presidente chino elogió a los empresarios estadounidenses de quienes dijo que han participado “profundamente” en el proceso de reforma y apertura de China y afirmó que la puerta del país “solo se abrirá cada vez más”, según reseñó EFE con datos de la agencia estatal china xinhua.

    Trump llevó a China a los dueños del poder tecnológico y financiero
    El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink (C), y el director ejecutivo de Mastercard, Michael Miebach (D), llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

    Esas palabras marcan una nueva etapa desde que han habido roces por la guerra tecnológica y la puja por las tierras raras que contienen minerales claves para el desarrollo de la alta tecnología y las armas y la confrontación que se ha tenido entre ambas naciones por los aranceles.

    Trump afirmó por su parte, de acuerdo al medio oficialista chino Diario del Pueblo, que había llevado a Pekín a representantes “destacados” del sector empresarial estadounidense y explicó que había rechazado la presencia de ejecutivos de segundo nivel porque quería contar únicamente con los máximos responsables de las compañías invitadas, algo que, aseguró, reflejaba el “respeto” de las empresas hacia China y Xi.

    Trump llevó a China a los dueños del poder tecnológico y financiero
    El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izq.), el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk (centro), el secretario de Defensa de EUA, Pete Hegseth (tercero por la derecha), y el secretario del Tesoro de EUA, Scott Bessent (der.), asisten a la ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump por parte del presidente chino Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL

    “Maravilloso, muchas cosas buenas”, dijo Elon Musk en respuesta a los reporteros que esperaban afuera y que les preguntaron cómo había ido la reunión. Además, Musk rompió el protocolo usar su celular para grabar el entorno.

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    Elon Musk (C), CEO de Tesla, y su hijo X Æ A-12 (I), caminan antes de una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang (no aparece en la imagen), y directivos estadounidenses, en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

    Mientras, el consejero delegado de Nvidia aseguró que las reuniones “fueron bien” y que “Xi y el presidente Trump fueron increíbles”, en tanto Tim Cook se limitó a hacer con los dedos de la mano un símbolo de la paz seguido de un pulgar en alto.

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    El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (C), habla con los medios de comunicación al margen de una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang (no aparece en la imagen), y representantes de empresas estadounidenses en Pekín, China. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

    La delegación empresarial que acompaña a Trump incluye también a responsables de Boeing, Kelly Ortberg; BlackRock, Larry Fink; Visa, Ryan McInerney; Mastercard, Michael Miebach; Meta, Dina Powell McCormick.

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    Dina Powell McCormick, presidenta y vicepresidenta de Meta, asiste a una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang y representantes de empresas estadounidenses en Pekín, China. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

    Igualmente asisten por GE Aerospace, Larry Culp; de Qualcomm, Cristiano Amon; de Goldman, Sachs David Salomon, y Jane Fraser, máxima ejecutiva de Citi, lo que indica el marcado carácter económico y comercial de una visita en la que también están sobre la mesa la guerra en Irán y la cuestión taiwanesa.

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    El CEO de Apple, Tim Cook, asiste a una reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang y representantes de empresas estadounidenses en Pekín, China. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

    Los empresarios sustuvieron una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en una señal de la integración que se quiere lograr y los acuerdos que pueden surgir con Estados Unidos en esta nueva etapa de las relaciones bilaterales.

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    El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes de empresas estadounidenses en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. El presidente estadounidense Trump se encuentra en Pekín en una visita de Estado de gran importancia que se extenderá hasta el 15 de mayo, marcando su primer regreso a China continental desde 2017. EFE/EPA/GO NAKAMURA / POOL

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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