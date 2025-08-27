Trump plantea enviar cheques de ‘rembolso arancelario’ a ciudadanos de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes que podría enviar cheques de “rembolso arancelario” a los ciudadanos del país, con el dinero que ingresa de las nuevas cargas aduaneras impuestas a casi todas las naciones del mundo.

“Primero queremos pagar deuda (pública) pero existe una posibilidad de que tomemos una parte y generemos dividendos”, dijo Trump durante la reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario agregó que la posibilidad de entregar estos cheques sería una forma de “entregar beneficios” a personas que han pagado impuestos y criticó a las administraciones anteriores por su “mal liderazgo” en cuanto a este tema.

La semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró −en una entrevista con CNBC− que los ingresos provenientes de los aranceles de importación serán destinados principalmente al pago de la deuda nacional de Estados Unidos y que el presidente Trump estaba de acuerdo.

Según datos del Tesoro, Estados Unidos ha recaudado, hasta julio, 100,000 millones de dólares desde abril, cuando empezaron a entrar en vigor los primeros de estos gravámenes que Trump ha ido anunciando.

En julio pasado, el senador republicano Josh Hawley presentó una iniciativa para proporcionar a la ciudadanía cheques de reembolso arancelario valorados en al menos seiscientos dólares, propuesta que afloró después de que Trump mencionara por primera vez la idea de enviar estos papeles bancarios.

Esta misma noche entrará en vigor un arancel del 50% que Estados Unidos aplicará a una amplia gama de productos procedentes de la India, tras anunciar un aumento adicional del 25% sobre la tasa vigente, como castigo por las compras que el país asiático hace de crudo ruso.