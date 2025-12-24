Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de Estados Unidos que le son críticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este miércoles cancelar las concesiones de retransmisión de aquellas cadenas de televisión que se muestran críticas con su gestión, con el Partido Republicano, o con el movimiento ultraconservador MAGA (‘Make America Great Again’).

“Si los telediarios de las cadenas y sus programas nocturnos son casi cien por cien negativos con el presidente Donald J. Trump, MAGA y el Partido Republicano, ¿no deberían cancelarse sus valiosas licencias de retransmisión? ¡Yo digo que sí!”, ha escrito el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de Truth Social.

Trump también la he emprendido con los presentadores de los ‘late night’, aunque más en concreto ha centrado sus ataques en Stephen Colbert, con un programa en las noches de la cadena CBS. “Es un desastre patético, sin talento ni nada necesario para triunfar en el mundo del espectáculo”, ha dicho de él.

Colbert “es un muerto viviente” al que la CBS debería “poner a dormir” debido a “sus inexistentes índices de audiencia”, ha espetado el presidente Trump, quien ha acusado al resto de presentadores de gozar de “altos salarios” para el “poco talento” y las “bajas audiencias” que tienen.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos arremete, demandas millonarias mediante también, contra las cadenas de televisión más importantes del país, a las que ha venido acusando de parcialidad en sus coberturas sobre las políticas de la Casa Blanca.