Panamá, 20 de octubre del 2025

    Trump sugiere que comprará carne de Argentina para bajar los precios en Estados Unidos

    EFE
    Imagen de cuando Trump recibió a Milei en la Casa Blanca. Bloomberg via Getty Images

    El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este domingo que su país comprará carne de res a Argentina, en un intento por contener la inflación y reducir los altos precios de este producto en Estados Unidos.

    “Podríamos comprar algo de carne de Argentina. Si lo hiciéramos, los precios bajarían”, explicó el jefe de Estado a la prensa a bordo del avión Air Force One de camino a Washington y agregó que, de hacerlo, ayudaría a Argentina, un país que considera un “muy buen aliado”.

    Trump avanzó el viernes que su Gobierno estaba trabajando en un acuerdo para reducir los precios de la carne de res, que subieron en su país a niveles récord debido a la reducción de rebaños por las sequías en el oeste.

    Estas declaraciones se producen después de que Trump recibiera el martes en la Casa Blanca a su homólogo argentino, Javier Milei, para abordar el auxilio financiero que Estados Unidos dio a Argentina con una línea de crédito de veinte mil millones de dólares para fortalecer el peso.

    En la reunión, Trump expresó su total respaldo a Milei, al tiempo que condicionó el futuro del auxilio financiero a que el líder ultralibertario y su partido La Libertad Avanza sigan gobernando.

    “(Argentina) no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina esta haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo”, dijo Trump este domingo sobre su apoyo a ese país.

    EFE

    Agencia de noticias


