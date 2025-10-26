Panamá, 26 de octubre del 2025

    INFORMÁTICA

    Trump y Xi buscarán ‘consumar’ un pacto para que TikTok funcione legalmente en Estados Unidos

    EFE
    Foto de archivo del logo de la aplicación TikTok. EFE/Bo Amstrup

    Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, buscarán “consumar” el acuerdo para que TikTok funcione legalmente en territorio estadounidense, cerrado entre Washington y la matriz de la popular plataforma de vídeos, la china ByteDance, dijo este domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

    Trump y Xi tienen previsto reunirse en Corea del Sur el próximo 30 de octubre, durante la última parada de la gira asiática del republicano, cara a cara que brinda una oportunidad para que ambas potencias rebajen las tensiones tras el desacuerdo por el anuncio de restricciones de Pekín a la venta de sus tierras raras.

    “Hemos llegado a un acuerdo definitivo sobre TikTok. Firmamos uno en Madrid, y creo que a partir de hoy todos los detalles están resueltos, y será responsabilidad de los dos líderes consumar la transacción el jueves en Corea”, especificó Bessent a la cadena CBS, tras “exitosas” conversaciones comerciales en Malasia con sus pares chinos.

    En septiembre pasado, Estados Unidos llegó a un acuerdo con ByteDance, respaldado por Pekín, para permitir que TikTok continúe operando en Estados Unidos y cumplir el mandato del Congreso, que en 2024 estableció que la aplicación de propiedad china debería ser cerrada por el riesgo que suponía para la seguridad nacional del país norteamericano.

    El pacto establece la creación de una empresa conjunta con mayoría estadounidense, con una operación lo suficientemente desligada de su matriz china, -que retendrá el 20 % de participación-, especialmente en lo referente al acceso que el Gobierno chino pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

    Poco después, Trump firmó una orden ejecutiva que allanó el terreno para la nueva estructura corporativa, con inversores estadounidenses mayoritarios, entre ellos los directores de Dell y Oracle, este último encargado de asegurar el algoritmo de TikTok y el almacenamiento de datos en los servidores.

    Washington no ofreció entonces más detalles sobre el pacto. En su entrevista desde Kuala Lumpur, Bessent tampoco quiso entrar en detalles específicos, aclarando que no forma parte del “aspecto comercial de la transacción”.

    “Mi misión era conseguir que los chinos aprobaran la transacción, y creo que lo logramos con éxito en los últimos dos días”, insistió.

    EFE

    Agencia de noticias

