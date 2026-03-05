¿Tu primer trabajo? Hay algo que debes revisar en la CSS

Si empezaste a trabajar recientemente, conviene revisar tu estatus en la Caja de Seguro Social (CSS).
La institución advirtió que algunas personas que ya laboran y cotizan aún aparecen en el sistema como beneficiarias de sus padres, lo que puede impedir que sus aportes se registren correctamente y afectar el cálculo de su futura pensión.
La entidad emitió un comunicado en el que hizo un llamado “urgente” a los ciudadanos que actualmente laboran y cotizan, pero aún mantienen el estatus de beneficiarios. La idea es que regularicen su condición de manera inmediata.
Muchos de estos casos corresponden a personas que fueron inscritas en la CSS como beneficiarias de sus padres durante su niñez o adolescencia, condición que puede mantenerse hasta los 25 años si estudian en la universidad.
Sin embargo, al empezar a trabajar, algunos comienzan a cotizar sin actualizar su estatus, por lo que continúan apareciendo en el sistema como beneficiarios.
La CSS enfatiza que mantener datos desactualizados puede limitar el acceso a información previsional clave y afectar la correcta visualización de los aportes realizados.
La institución indicó, a través de un comunicado, que la actualización oportuna de los datos no es un simple trámite administrativo sino una responsabilidad que permite proteger el historial laboral y asegurar una adecuada planificación del retiro.