¿Tu primer trabajo? Hay algo que debes revisar en la CSS

Si estás estrenando tu primer trabajo, esta información es para ti. La Caja de Seguro Social advierte que algunos trabajadores siguen registrados como beneficiarios de sus padres, una condición que tenían cuando eran estudiantes.

Si empezaste a trabajar recientemente, conviene revisar tu estatus en la Caja de Seguro Social (CSS).

La institución advirtió que algunas personas que ya laboran y cotizan aún aparecen en el sistema como beneficiarias de sus padres, lo que puede impedir que sus aportes se registren correctamente y afectar el cálculo de su futura pensión.

La entidad emitió un comunicado en el que hizo un llamado “urgente” a los ciudadanos que actualmente laboran y cotizan, pero aún mantienen el estatus de beneficiarios. La idea es que regularicen su condición de manera inmediata.

Muchos de estos casos corresponden a personas que fueron inscritas en la CSS como beneficiarias de sus padres durante su niñez o adolescencia, condición que puede mantenerse hasta los 25 años si estudian en la universidad.

Sin embargo, al empezar a trabajar, algunos comienzan a cotizar sin actualizar su estatus, por lo que continúan apareciendo en el sistema como beneficiarios.

La CSS enfatiza que mantener datos desactualizados puede limitar el acceso a información previsional clave y afectar la correcta visualización de los aportes realizados.

La institución indicó, a través de un comunicado, que la actualización oportuna de los datos no es un simple trámite administrativo sino una responsabilidad que permite proteger el historial laboral y asegurar una adecuada planificación del retiro.