Turismo apunta a reformas laborales y fiscales para sostener la recuperación

Apatel y la Autoridad de Turismo coinciden en la necesidad de modernizar normas ante el crecimiento del turismo de reuniones y las plataformas digitales.

El turismo panameño cerró 2025 con una ocupación hotelera cercana al 56%, en un contexto marcado por la lenta recuperación de algunos mercados emisores y por una demanda aún irregular.

Sin embargo, enero de 2026 dejó señales positivas para el sector, impulsado por la llegada de cientos de visitantes que participaron en el Foro Económico Internacional de la CAF, que reunió en Panamá a más de 5 mil personas y generó un impacto superior a los $8 millones.

Con la expectativa de que 2026 permita marcar una senda sostenida hacia el crecimiento, el sector hotelero analiza cambios estructurales que considera necesarios para fortalecer su competitividad.

En ese contexto, el nuevo presidente de la Asociación de Hoteles de Panamá (Apatel), Víctor Concepción Perén, ha planteado como eje central de su gestión la creación de un régimen laboral especial adaptado a la realidad de la industria.

La propuesta busca atender una de las principales debilidades del sector: la dificultad para incorporar formalmente a trabajadores temporales contratados en temporadas de alta demanda, debido a la rigidez del marco laboral vigente.

Según explicó Concepción, la industria turística requiere un esquema que reconozca su estacionalidad y permita generar empleos formales con protección social, sin imponer cargas que resulten inviables para las empresas.

“Necesitamos un régimen que obedezca a la flexibilidad de nuestra industria, que se adapte realmente a nuestras necesidades y que sea un promotor de nuevos empleos, sobre todo empleos con cotizantes dignos a la Caja de Seguro Social”, señaló.

Víctor Concepción, presidente de Apatel, planteó la necesidad de un régimen laboral flexible que permita formalizar a los trabajadores temporales y reducir la informalidad en el sector hotelero. Cortesía

El dirigente indicó que la iniciativa se encuentra en fase de análisis dentro de Apatel y que actualmente se trabaja en su diseño junto con los principales hoteles afiliados, antes de iniciar conversaciones formales con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

De acuerdo con Concepción, el enfoque inicial está dirigido al sector hotelero, uno de los más afectados por la inflexibilidad del Código de Trabajo, aunque no se descarta que el esquema pueda ampliarse posteriormente a otras actividades vinculadas al turismo.

Delegados y visitantes internacionales asistieron al Foro Económico de la CAF en Panamá, un evento que generó más de $8 millones en impacto económico y atrajo a más de 5,000 participantes. LP/Anel Asprilla

Uno de los principales objetivos es reducir los niveles de informalidad que persisten en la industria, especialmente en regiones donde la contratación por temporadas es una práctica recurrente.

“La informalidad es una realidad que debemos atender. Lo que buscamos es legalizar a todos esos trabajadores y evitar que las empresas tengan que incurrir en esquemas irregulares para cubrir necesidades temporales”, explicó.

El presidente de Apatel reconoció que no existen cifras precisas sobre la cantidad de trabajadores en esta condición, precisamente porque se trata de una dinámica que opera fuera de los registros formales, pero subrayó que se trata de un fenómeno extendido.

En el interior del país, por ejemplo, la estacionalidad es más marcada, con una fuerte contratación en temporadas altas y reducciones significativas de personal en meses de baja demanda, lo que limita la estabilidad laboral.

La actividad hotelera busca fortalecerse con un régimen laboral flexible e incentivos fiscales para facilitar nuevas inversiones y procesos de modernización. Archivo

Desde el gremio consideran que un régimen más flexible permitiría ampliar la base de cotizantes, mejorar la protección social y fortalecer la sostenibilidad del empleo turístico.

Incentivos fiscales para modernizar la planta hotelera

Paralelamente al tema laboral, el sector hotelero insiste en la necesidad de revisar el esquema de incentivos fiscales para estimular la inversión en renovación, ampliación y modernización de hoteles ya operativos.

Concepción señaló que, en la práctica, muchos beneficios siguen concentrados en proyectos de nuevas construcciones, dejando fuera a establecimientos que requieren actualizarse para cumplir con estándares internacionales.

“Los hoteles necesitan renovarse cada cierto tiempo, ya sea por exigencias de marca o por competitividad. Uno de los incentivos más importantes es la exoneración del impuesto de importación, y hoy ese beneficio no siempre está disponible para quienes ya están operando”, indicó.

El dirigente advirtió que la falta de estímulos para la modernización termina afectando la calidad de la oferta y la posición de Panamá frente a otros destinos de la región.

Para 2026, el país tiene confirmados 37 eventos internacionales, que proyectan la llegada de más de 63,000 visitantes y más de 262,000 noches de hotel. Archivo

Recordó además que el sector ha logrado avances recientes en materia tributaria, como la posibilidad de deducir en la declaración de renta los descuentos otorgados a jubilados y pensionados, una carga que durante décadas fue asumida directamente por las empresas.

A partir de este año, los hoteles pueden aplicar esa deducción mediante la casilla 80, siempre que cuenten con la documentación de respaldo exigida por la Dirección General de Ingresos.

No obstante, Concepción sostuvo que estas medidas son parciales y que se requiere una política integral de incentivos que promueva la inversión, la eficiencia operativa y la sostenibilidad.

Revisión de la ley de incentivos turísticos

La administradora general de la ATP, Gloria de León, confirmó que el Gobierno se encuentra revisando la normativa vigente sobre incentivos turísticos en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Según explicó, el objetivo es sustituir el esquema de prórrogas periódicas por una legislación técnica, basada en indicadores claros y resultados medibles.

“Estamos trabajando para adaptar esa ley a incentivos que sean medibles. La Autoridad de Turismo está aportando data para que se entienda la importancia de estos mecanismos en la atracción de inversiones”, señaló.

Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, explicó que el Gobierno revisa la ley de incentivos para adaptarla a criterios técnicos y atraer nuevas inversiones turísticas. LP/Elysée Fernández

De León indicó que, tras el período de carnavales, se espera contar con un borrador que pueda ser evaluado por el sector privado antes de su presentación ante la Asamblea Nacional.

El proceso, dijo, busca generar mayor previsibilidad para los inversionistas y reducir la incertidumbre que históricamente ha afectado los proyectos turísticos.

Regulación de plataformas digitales

Otro eje clave para el sector es la regulación del hospedaje turístico de corta estancia, a través del Proyecto de Ley 301, aprobado en primer debate el 6 de enero de 2026.

La iniciativa, presentada por el diputado Neftalí Zamora, busca formalizar las plataformas digitales, obligar al registro de inmuebles ante la ATP y fortalecer la fiscalización junto con la Dirección General de Ingresos.

El proyecto establece la aplicación del 10% del ITBMS a estos servicios, equiparándolos al sector hotelero, además de derogar sanciones previas para facilitar la formalización.

Sin embargo, tanto Apatel como la ATP consideran que el componente tributario debe ajustarse.

Concepción sostuvo que el sector respalda la regulación, pero insiste en que el impuesto debe ser equivalente al que enfrentan los hoteles, que en la práctica ronda el 15%.

“El hotel siempre ha estado a favor de regular esta actividad. No es ir en contra de la empresa, es evitar una competencia desleal”, afirmó.

El sector hotelero y la Autoridad de Turismo coinciden en que las plataformas de hospedaje de corta estancia deben pagar un impuesto del 15%, para evitar competencia desleal y garantizar equidad fiscal. Archivo

De León coincidió en que el gravamen debe ser del 15% y cuestionó la viabilidad operativa del esquema propuesto.

“No está claro cómo se va a cobrar ese 10%, a quién exactamente se le va a cobrar, especialmente cuando los propietarios son sociedades o viven en otros países”, advirtió.

La funcionaria señaló que todavía existe margen para ajustes que permitan garantizar seguridad jurídica, equidad fiscal y protección a la inversión hotelera.

Turismo de convenciones, un soporte para la ocupación

El turismo de reuniones y eventos se ha consolidado como uno de los principales pilares para sostener la ocupación hotelera, especialmente en temporadas tradicionalmente bajas.

De acuerdo con datos de PROMTUR Panamá, durante 2025 el país fue sede de aproximadamente 100 eventos internacionales captados junto con la ATP.

Estos encuentros generaron más de 310,000 cuartos noche y atrajeron a más de 59,000 asistentes internacionales, con un ingreso turístico estimado superior a $141 millones.

El retorno de inversión alcanzó un promedio de $50 por cada dólar invertido en promoción, reflejando el impacto directo del segmento de reuniones, congresos y exposiciones en la economía nacional.

Durante 2025, Panamá fue sede de cerca de 100 congresos y convenciones internacionales, que generaron más de 310,000 cuartos noche y un ingreso superior a $141 millones. EFE

Para 2026, Panamá cuenta hasta la fecha con 81 eventos captados, de los cuales 37 ya están confirmados y 44 se encuentran en proceso de negociación.

Estos encuentros proyectan la llegada de más de 63,000 participantes internacionales, la generación de más de 262,000 cuartos noche y un ingreso turístico estimado en $119 millones.

Desde el sector hotelero, se considera que el fortalecimiento del turismo de convenciones es clave para reducir la estacionalidad y garantizar flujos más estables de visitantes.

En conjunto, las propuestas laborales, la revisión de incentivos, la regulación de plataformas digitales y el impulso al turismo de reuniones forman parte de una agenda que el sector considera indispensable para consolidar la recuperación.

Para Apatel, el reto de 2026 no solo pasa por atraer más turistas, sino por construir un entorno regulatorio más flexible, equitativo y alineado con las dinámicas actuales de la industria, capaz de sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo.