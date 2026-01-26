Turismo mundial crece 4% y consolida la recuperación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Para 2026, ONU Turismo prevé un crecimiento de entre 3% y 4% en las llegadas internacionales, condicionado a la continuidad de la recuperación en Asia y el Pacífico, la estabilidad económica global y la evolución de los conflictos geopolíticos.

El turismo internacional cerró 2025 con un crecimiento del 4% en las llegadas de visitantes que pernoctan, una señal de la fuerte demanda de viajes a escala global y de la consolidación de la recuperación tras el impacto de la pandemia.

De acuerdo con el primer Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo de 2026, el año pasado se registraron 1,520 millones de llegadas de turistas internacionales, cerca de 60 millones más que en 2024, cifras que acercan al sector a los niveles de crecimiento promedio observados entre 2009 y 2019, cuando el aumento anual rondaba el 5%.

El desempeño estuvo impulsado por la solidez de los principales mercados emisores, la mejora sostenida de la conectividad aérea, los avances en facilitación de visados y la recuperación progresiva de Asia y el Pacífico, una de las últimas regiones en normalizar su actividad.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Aluowais, subrayó que el dinamismo del sector se mantuvo pese a un entorno complejo.

“Durante 2025 se sostuvo una fuerte demanda de viajes, a pesar de la elevada inflación en los servicios turísticos y la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas”, afirmó.

Añadió que el organismo espera que esta tendencia continúe en 2026, apoyada en una economía mundial relativamente estable y en la recuperación plena de los destinos que aún no alcanzan niveles prepandémicos.

Europa

Por regiones, Europa se mantuvo como el destino más visitado del mundo, con 793 millones de llegadas internacionales, un aumento del 4% frente a 2024 y un 6% por encima de 2019. Europa occidental y el sur del Mediterráneo mostraron resultados sólidos, mientras que Europa central y oriental registró un repunte del 6 %, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En las Américas, las llegadas alcanzaron 218 millones, con un crecimiento moderado del 1%. Sudamérica (+7%) y Centroamérica (+5%) lideraron el desempeño regional, mientras que algunos destinos del Caribe se vieron afectados en el último trimestre del año por el impacto del huracán Melissa.

Caso Panamá

Entre enero y octubre de 2025 Panamá alcanzó un total de 2.38 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 7.1 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos preliminares de la Autoridad de Turismo de Panamá y la Contraloría General de la República.

Del total, alrededor de 1.89 millones fueron turistas que pernoctaron en el país, lo que marca un incremento de casi 11 % en comparación con 2024, mientras que los pasajeros en tránsito y excursionistas sumaron más de 266 mil personas.

Gran parte de la llegada de visitantes se concentró a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que recibió más de 1.8 millones de viajeros, reafirmando su rol como principal punto de ingreso internacional.

Este flujo turístico también ha tenido un impacto económico significativo: los ingresos por turismo alcanzaron aproximadamente 5 455 millones de balboas, un aumento de más de 9% frente al año anterior, y los visitantes pasaron en promedio alrededor de 8 días en el país con un gasto diario promedio cercano a los 285 dólares.

Estas cifras reflejan no solo una recuperación constante del sector tras los retos de años previos, sino también el creciente atractivo de Panamá como destino turístico en la región, con una oferta variada de experiencias culturales, naturales y urbanas que atraen tanto a viajeros de corto como de largo estadía.

África, Asia y Oriente Medio

África destacó como la región de mayor crecimiento relativo, con 81 millones de llegadas, un aumento del 8%, impulsado especialmente por África del Norte (+11 %).

Oriente Medio creció 3% en 2025 y superó en 39% las cifras de 2019, acercándose a los 100 millones de visitantes internacionales, el mejor desempeño de la región hasta la fecha en comparación con el período prepandémico.

En Asia y el Pacífico, las llegadas aumentaron un 6%, hasta 331 millones, aunque todavía se sitúan un 9% por debajo de los niveles de 2019. El noreste asiático lideró la recuperación con un crecimiento del 13%, mientras que Asia meridional ya logró igualar los registros previos a la pandemia.

Destinos con crecimientos de dos dígitos

La mayoría de los destinos reportó resultados positivos en 2025. Entre los países con incrementos de dos dígitos en las llegadas internacionales destacan Brasil (+37 %), Egipto (+20 %), Marruecos (+14 %) y Seychelles (+13 %).

Otros destinos con datos disponibles hasta noviembre también mostraron un fuerte dinamismo, como Bután, Islandia, Guyana, Sudáfrica y Japón.

El buen desempeño del turismo también se reflejó en otros indicadores del sector. Hasta octubre de 2025, la capacidad aérea internacional y el tráfico de pasajeros crecieron un 7%, según datos de IATA, mientras que la ocupación hotelera mundial alcanzó el 66% en noviembre, niveles similares a los de 2024.

Ingresos turísticos alcanzan récord

El repunte de los viajes vino acompañado de un fuerte crecimiento del gasto. Los ingresos por turismo internacional se estiman en 1.9 millones de millones de dólares (trillón en inglés) en 2025, un aumento del 5% respecto al año anterior.

Si se incluyen los ingresos por transporte de pasajeros, las exportaciones totales del turismo alcanzaron un récord de 2.2 millones de millones de dólares, según ONU Turismo. En muchos destinos, el crecimiento de los ingresos superó al de las llegadas, reflejando un mayor gasto por visitante.

Perspectivas para 2026

El organismo advierte que, aunque la inflación general ha retrocedido, los costos de los servicios turísticos siguen elevados, lo que mantendrá a los viajeros atentos a la relación calidad-precio.

Aun así, la mayor conectividad aérea, la demanda sostenida y grandes eventos internacionales, como el Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, apuntalan un escenario de crecimiento para el turismo mundial.