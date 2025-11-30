Panamá, 30 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Viajes afectados

    Turistas rusos cambian Venezuela por Cuba tras el cierre del espacio aéreo

    EFE
    Turistas rusos cambian Venezuela por Cuba tras el cierre del espacio aéreo
    La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, señaló que los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación

    El operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, anunció hoy que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela, tras el anuncio del cierre total del espacio aéreo venezolano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    +info

    Cuál es el estado de los vuelos en Venezuela tras los anuncios de Trump y su gobierno sobre el cierre del espacio aéreo del país caribeñoEl aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–TrumpTrump eleva tensión con Venezuela y aerolíneas toman precauciones para operar en el paísGobierno de Venezuela critica advertencia de Trump sobre el espacio aéreo ‘cerrado en su totalidad’Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’

    Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, Pegas Touristik informó a las agencias asociadas de que el vuelto Moscú-Porlamar previsto para el lunes fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

    ATOR explicó esta decisión por “la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos”.

    Pegas ofrecerá a los turistas las opciones de hospedarse en hoteles del mismo nivel o incluso de clase más alta en Varadero, o en caso de que no quieran descansar en Cuba, depositar el importe para su uso en futuras reservas.

    La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, señaló que los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación e informó de que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de todos los turistas rusos que actualmente descansan en Margarita.

    El mandatario estadounidense declaró este sábado, a través de su red social Truth, el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

    “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, reza el mensaje de Trump.

    Venezuela repudió de inmediato “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de EUA y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

    Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

    En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más