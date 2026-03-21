Panamá, 21 de marzo del 2026

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    Red social clave en internet

    Twitter cumple 20 años: cómo nació la red social que hoy se llama X

    Getzalette Reyes
    Twitter cumple 20 años: cómo nació la red social que hoy se llama X
    20 años de Twitter: del primer mensaje de Jack Dorsey a la era de Elon Musk. Ilustración creada por IA

    “Just setting up my twttr” (“Solo configurando mi twttr”) fue el mensaje con el que Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, inauguró hace 20 años una de las plataformas que más ha influido en la conversación pública global.

    Este sábado 21 de marzo, X —nombre que adoptó Twitter tras su reestructuración— conmemora dos décadas desde aquel primer mensaje publicado en 2006, convertido hoy en un hito de la historia de internet y de las redes sociales.

    Con el paso de los años, la plataforma se consolidó como un espacio clave para la difusión de noticias, el debate político y la comunicación directa entre figuras públicas y sus audiencias.

    Twitter cumple 20 años: cómo nació la red social que hoy se llama X
    La red social X, anteriormente conocida como Twitter, cumple este 21 de marzo 20 años desde su lanzamiento.

    Twitter nació como un servicio de microblogueo que permitía compartir mensajes breves y, con el tiempo, transformó la manera en que circula la información en tiempo real. Su impacto fue especialmente visible en la política, los medios y la cultura digital de comienzos del siglo XXI.

    La red social vivió uno de sus cambios más profundos en octubre de 2022, cuando Elon Musk concretó la compra de la compañía por 44 mil millones de dólares. Meses después, en 2023, la marca Twitter comenzó a desaparecer para dar paso a X, mientras términos emblemáticos como “tweet” y “retuit” fueron reemplazados oficialmente por “post” y “repost”.

    Bajo esta nueva identidad, la plataforma ha buscado redefinirse más allá de su origen como red social de mensajes cortos. Sin embargo, para millones de usuarios, su historia sigue inevitablemente ligada al nombre Twitter, al pájaro azul y a su papel como termómetro de la conversación global.

    A propósito de este aniversario, presentamos una serie de infografías sobre sus orígenes, la evolución de la plataforma, su crecimiento y algunos de los países donde su acceso ha enfrentado restricciones.

    Twitter cumple 20 años: cómo nació la red social que hoy se llama X
    Gráfico que muestra el crecimiento de los usuarios.
    Twitter cumple 20 años: cómo nació la red social que hoy se llama X
    Ingresos de la red social.
    Twitter cumple 20 años: cómo nació la red social que hoy se llama X
    ¿Dónde ha sido prohibida la red social X?

    Getzalette Reyes


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