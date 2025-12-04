Última hora: Copa Airlines mantendrá suspendidos los vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Copa Airlines anunció este jueves que mantendrá suspendidas sus operaciones hacia y desde Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025, mientras continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos en la zona.

La aerolínea había suspendido inicialmente la ruta por razones de seguridad los días 4 y 5 de diciembre, y ahora decide extender la medida de manera preventiva.

En un comunicado, Copa Airlines reiteró que la protección de sus pasajeros y tripulaciones “es su prioridad”.

Para los viajeros con boletos programados durante el periodo afectado, la compañía habilitó tres alternativas:

Cambio de fecha u origen/destino , siempre que sea dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Cancelar el viaje y conservar el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Solicitar el reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, trámite que puede realizarse a través de www.copa.com.

La aerolínea recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones que publicará en sus canales oficiales.

Personas observan una pantalla con la programación de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetia (Venezuela). EFE/ Ronald Pena R

La aerolínea operaba entre la ciudad de Panamá y Caracas dos vuelos diarios que se vieron temporalmente interrumpidos cuando se reportaron interferencias sobre el espacio aéreo venezolano que afectaron los sistemas de navegación de las aeronaves.

La noche del miércoles 3 de diciembre, la aerolínea indicó que la decisión fue tomada “debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos”.

Sin embargo, aclararon que la situación no comprometió en ningún momento la seguridad operacional.

Los vuelos a Venezuela han sido suspendidos temporalmente por más de 10 aerolíneas en los últimos días, entre ellas Iberia, Air Europa, Plus Ultra de España, TAP de Portugal, Turkish de Turquía, GOL de Brasil, Avianca, Latam, Wingo y Satena de Colombia, además de la interrupción de las operaciones a España de las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar.

Las primeras cancelaciones de los vuelos se produjeron a raíz de las notificaciones emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos de extremar las medidas de alerta y evitar vuelos en el espacio aéreo de Venezuela.

Desde agosto Estados Unidos mantiene tropas en el Caribe en una lucha contra el narcotráfico procedente de Venezuela. La FAA alertó sobre ejercicios y maniobras militares que podrán afectar las operaciones aéreas comerciales por lo que recomendó evitar el territorio venezolano.

Copa, Wingo y Satena han sido las tres aerolíneas que abiertamente han confirmado que hay intermitencias que afectan los sistemas de navegación aérea, lo que interrupe la conexión de GPS y podría afectar las aproximaciones a los aeropuertos y la geolocalización.

El instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) le dio a Copa y Wingo 48 horas para reanudar las operaciones. Con la extensión de la cancelación se teme que el organismo aeronáutico venezolano emita una cancelación de los permisos para operar en el espacio aéreo del país caribeño como ocurrió con las primeras aerolíneas que suspendieron sus vuelos.