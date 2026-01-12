Último trimestre impulsó la recuperación de la Zona Libre de Colón en 2025, un año marcado por aranceles y tensión geopolítica

Exclusivo Suscriptores

Tras un saldo negativo hasta septiembre, la ZLC cerró el año con un repunte en reexportaciones, más movimiento de carga y ajustes operativos ante la presión de aranceles y la incertidumbre global.

La actividad comercial de la Zona Libre de Colón (ZLC) cerró 2025 con un comportamiento marcado por contrastes. Tras un desempeño negativo durante los primeros nueve meses del año, el último trimestre mostró una recuperación significativa, impulsada principalmente por el repunte de las reexportaciones, en un contexto internacional condicionado por tensiones geopolíticas, ajustes financieros y cambios en la dinámica del comercio global.

Hasta septiembre de 2025, el valor de las transacciones dentro de la ZLC registraba una caída acumulada de 8.2%, con un movimiento comercial entre importaciones (compras) y reexportaciones (ventas) que alcanzó los 17,106 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.

Hasta septiembre, la segunda zona franca más grande del mundo mantenía un balance negativo. Elysée Fernández

Este resultado reflejaba la incertidumbre generada por los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos a China, Brasil y otros países, lo que ralentizó el comercio regional y llevó a muchos operadores a adoptar una postura más cautelosa.

El comportamiento comenzó a cambiar a partir de octubre. Ese mes, las reexportaciones alcanzaron 3,231.2 millones de dólares, con un crecimiento de 151.4% frente a octubre de 2024 y un incremento de 229.4% en comparación con el mismo mes de 2023.

La tendencia positiva se mantuvo en noviembre y se consolidó en diciembre, permitiendo que el cierre del año mostrara una recuperación frente al desempeño observado hasta septiembre.

De acuerdo con el informe anual, el movimiento comercial total de la Zona Libre de Colón entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 27,886.3 millones de dólares, un aumento de 11.9% frente a 2024, cuando se registraron 24,911.6 millones.

Las reexportaciones sumaron 16,117.8 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 11.9%, mientras que las importaciones cerraron en 11,768.5 millones de dólares, reflejando una contracción de 7.3% en valor.

Las reexportaciones, equivalentes a las ventas de las empresas de la ZLC, cerraron el año con un aumento de 11% frente a 2024. Cortesía

En términos físicos, el movimiento de carga acumulado entre enero y diciembre de 2025 alcanzó 2,414.4 miles de toneladas métricas, lo que representó un incremento de 9.3% respecto al año anterior.

Las importaciones concentraron 1,396.2 miles de toneladas métricas, con un crecimiento de 18%, mientras que las reexportaciones movilizaron 1,018.2 miles de toneladas métricas, con una leve contracción de 0.8%.

Ajuste logístico

Este comportamiento —más carga, pero menor valor— fue explicado por Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, antigua Asociación de Usuarios de la ZLC, quien señaló a La Prensa que el entorno geopolítico y financiero internacional influyó directamente en la dinámica comercial de la zona franca.

“Sobre las cifras de 2025, en mi opinión no hay contradicción entre la caída en valor y el aumento en volumen. En la Zona Libre de Colón se movió más carga, pero a precios más bajos. Los precios internacionales bajaron, los fletes se normalizaron frente a años anteriores y los márgenes estuvieron más ajustados en toda la región”, explicó Eisenman.

Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, antigua Asociación de Usuarios de la ZLC, señaló que los empresarios han ajustado sus operaciones a la nueva realidad internacional. Cortesía.

Añadió que el empresario hoy opera bajo una lógica distinta. “Con un costo del dinero más alto, ya no es eficiente tener inventario inmovilizado.

La competencia está en qué tan bien manejas tu logística, tu cadena de suministros y la velocidad con la que rotas la mercancía, no en cuánto inventario tienes guardado. Se trabaja con stocks más livianos, más movimiento y mayor disciplina financiera”, indicó.

Según Eisenman, este cambio explica por qué se observaron más operaciones y mayor volumen físico, pero un menor valor total acumulado. “No es una caída de actividad, es un mercado más racional y eficiente”, subrayó.

Un ejemplo de esta dinámica se observó en rubros de alto volumen pero bajo valor unitario, como los juguetes, cuyo peso en la carga movilizada fue significativo, aunque su aporte al monto total resultó menor que el de mercancías como equipos electrónicos.

Debido a la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, un número importante de empresas utilizó las instalaciones de la zona franca como punto de almacenamiento, a la espera de mejores condiciones comerciales. Archivo

El empresario explicó que varias compañías adquirieron inventario para la temporada navideña, pero parte de esa mercancía debía transitar por Estados Unidos y no podía hacerlo debido a los altos aranceles. Ante ese escenario, agregó, algunos importadores recurrieron a empresas instaladas en la Zona Libre de Colón para almacenar la carga mientras se estabilizaba la coyuntura.

Además, la situación interna en Nicaragua, Costa Rica y Venezuela afectó la confianza de los empresarios de esos mercados para adquirir nuevos productos, lo que redujo el dinamismo de la demanda y llevó a operar con mayor cautela en las órdenes de compra y la rotación de inventarios.

Venta y compra

En el renglón de las importaciones, China se mantuvo como el principal proveedor en 2025, concentrando el 40.6% del valor total importado, aunque con precios más bajos frente a 2024. Le siguió Estados Unidos, con una participación de 8.8%, en un año marcado por los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump, que alteraron los flujos comerciales y elevaron costos en determinados rubros.

Bélgica y Vietnam, ambos con 3.6%, México con 3.4% y Japón con 3.2% completaron el grupo de los cinco principales proveedores. En conjunto, estos países concentraron más del 60% de las importaciones de la ZLC, aunque con una tendencia común de mayor rotación de mercancía y menor valor unitario frente al año anterior.

Las reexportaciones fueron el principal motor de la recuperación. Panamá encabezó los destinos con una participación de 16.6%, seguido por Venezuela (7.6%), Colombia (7.2%), Costa Rica (6.2%) y Guatemala (6.1%).

A pesar de la tensión internacional, China se mantuvo como el principal proveedor de las empresas de la Zona Libre de Colón. AFP

En comparación con 2024, estos mercados mostraron un mayor dinamismo en volumen, aunque con márgenes más estrechos, en línea con el ajuste general de precios en la región.

Estados Unidos también figuró entre los destinos relevantes, con una participación de 5.5% del total reexportado. Sin embargo, el comercio hacia ese mercado estuvo condicionado por las medidas arancelarias, lo que llevó a muchos operadores a redireccionar mercancía hacia otros países o a utilizar la Zona Libre como centro de almacenamiento mientras se esperaba una mejora en la coyuntura internacional.

Venezuela se mantuvo en 2025 como uno de los principales compradores de mercancías desde la Zona Libre de Colón, tanto en valor como en volumen físico.

No obstante, el futuro de ese mercado quedó marcado por la incertidumbre tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, lo que abrió interrogantes sobre el rumbo económico del país.

Sobre este punto, Eisenman señaló que todo dependerá del desenlace de la situación actual, aunque destacó el potencial del mercado venezolano.

“Desde el punto de vista económico, una vez se recupere la confianza, Venezuela es un mercado de alto consumo. Desde Panamá y desde la Zona Libre se pueden suplir muchos productos e insumos que ese mercado va a necesitar, lo que podría impulsar el comercio regional”, afirmó.

El cierre de 2025 confirmó que, más allá de la volatilidad del entorno internacional, la Zona Libre de Colón continuó adaptándose a un comercio más eficiente, con mayor rotación de mercancía y un uso estratégico de su plataforma logística, a la espera de que el contexto global permita una recuperación más sostenida en valor.

De cara a 2026, las perspectivas apuntan a un escenario más favorable para la Zona Libre de Colón, en parte por el aumento en la cantidad de empresas que operan dentro del complejo, que actualmente ronda las 2,800, por encima del promedio cercano a 2,600 observado en los últimos años.

También se destaca la incorporación de Panamá al Mercosur como una oportunidad para dinamizar el movimiento comercial, no solo a través de importaciones y reexportaciones, sino con la posibilidad de atraer actividades de manufactura ligera dentro de la zona franca, ampliando su oferta más allá del almacenamiento y la redistribución.

La evolución del mercado venezolano genera expectativa entre los operadores de la Zona Libre de Colón, que lo identifican como un destino de alto consumo si se recupera la confianza. EFE

Los empresarios de la zona franca ven como positivos los cambios operativos orientados a mejorar la eficiencia y la trazabilidad, como la automatización de permisos de entrada y la actualización de los registros de propiedades para identificar con mayor claridad a propietarios y arrendatarios.

En paralelo, nuevas construcciones han provocado traslados de oficinas que pueden generar la percepción de menor actividad en algunas áreas tradicionales, aunque la inscripción de más de 200 nuevas compañías en el último año sugiere un dinamismo empresarial al alza.

En conjunto, el desempeño de la Zona Libre de Colón en 2025 reflejó un proceso de ajuste frente a un entorno internacional más complejo, en el que el crecimiento en volumen convivió con presiones a la baja en valor.

La evolución de 2026 dependerá de la estabilización del contexto geopolítico, la normalización de los flujos comerciales y la capacidad del complejo para capitalizar los cambios operativos y las nuevas oportunidades regionales sin perder competitividad.