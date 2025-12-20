Últimos días para participar en la Lotería Fiscal: conozca cuándo será el sorteo y cómo concursar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocos días del cierre del plazo, la Dirección General de Ingresos (DGI) recordó a los contribuyentes que aún están a tiempo de participar en el tercer sorteo de la Lotería Fiscal.

El plazo para depositar los sobres vence el 23 de diciembre, mientras que el sorteo se realizará el 30 de diciembre, a la 1:00 p.m., en el Centro Comercial Los Andes Mall.

La Lotería Fiscal busca combatir la evasión fiscal mediante la participación directa de los ciudadanos, premiando el cumplimiento tributario con premios en efectivo que suman $110,000 por sorteo.

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de diciembre. LP Katiuska Hernández

De acuerdo con el director de la DGI, Camilo Valde´s, se espera elevar la recaudación del ITBMS en más de $100 millones impulsado por la lotería fiscal con la que los consumidores exigen las facturas para poder participar del sorteo.

¿Cómo participar?

Para concursar, los ciudadanos deben:

Solicitar su factura cada vez que realicen una compra.

Reunir al menos cinco facturas válidas , emitidas a su nombre y con una vigencia máxima de dos meses .

Para este tercer sorteo, son válidas las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 23 de diciembre .

Si la factura no está a nombre del consumidor, puede escribir sus datos al reverso de la misma.

Antes del sorteo, las facturas deben colocarse en un sobre cerrado, indicando en el exterior:

Nombre completo

Número de cédula

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Los sobres deben depositarse en las urnas oficiales de la DGI, ubicadas en centros comerciales autorizados y en las Administraciones Provinciales de Ingresos a nivel nacional, así como en la DGI de avenida Balboa, el Viceministerio de Finanzas (avenida Perú) y el MEF de Vía España.

Las urnas se retirarán siete días antes del sorteo. En las instituciones públicas, el horario de recepción es hasta las 4:00 p.m., mientras que en los centros comerciales se aceptarán sobres hasta el cierre del establecimiento.

Premios

En este tercer sorteo se entregarán:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

El sistema de la Lotería Fiscal opera bajo la supervisión de la Junta de Control de Juegos, la DGI y un notario público, garantizando un proceso transparente y regulado por ley.

Los ganadores serán publicados durante tres días consecutivos en un periódico de circulación nacional y tendrán hasta tres meses para reclamar su premio en la Administración Provincial de Ingresos correspondiente. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria (ACH).

¿Cómo cobrar el premio?

