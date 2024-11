UMIP avanza en elecciones pese a las denuncias de supuestas irregularidades

Escuchar audio noticia

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) adelanta un proceso electoral para escoger al próximo rector y los decanos, mientras algunas personas vinculadas a ese centro de estudios superiores afirman que se trata de una elección hecha a la medida del actual rector Víctor Luna Barahona.

La UMIP, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (Unachi) y la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), es una institución oficial que funciona con presupuesto asignado por el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas universidades no solo comparten su dependencia del financiamiento estatal, sino también el haber sido señaladas en denuncias por supuestas irregularidades en sus procesos electorales, con acusaciones de intentos de perpetuación en el cargo a través de la reelección y controversias en la validación de resultados.

La UMIP, como único centro de educación oficial especializada en el sector marítimo, cumple una función importante en la formación de los marinos que se requieren para las operaciones de los puertos, astilleros, el Canal y las empresas navieras. El presupuesto de la UMIP para 2025 es de $23 millones. La población estudiantil es de unos 1,500 estudiantes, mientras que el personal docente y administrativo suma unas 400 personas.

Las elecciones en la UMIP fueron convocadas el pasado 16 de septiembre por el Consejo Superior de la UMIP, que preside la ministra de Educación, Lucy Molinar, para el próximo 5 de diciembre de 2024, es decir, un proceso electoral que se debe desarrollar en un periodo de menos de tres meses.

Luego de entregar la documentación, cuatro candidatos cumplieron con los requisitos, entre ellos, el rector Luna Barahona, según los edictos que se publicaron en un mural del Comité Electoral de la UMIP, por espacio de un día. No se ha informado de sus separación del cargo para participar como candidato.

Además de Luna Barahona, fueron notificados de cumplir con los requisitos para postularse como candidatos al cargo de rector de la UMIP, el capitán y exsubdirector de Marina Mercante, Demóstenes Sánchez; la profesora Fulvia Raquel Garay Briceño y Ernesto Cordovez Vásquez.

Los edictos de notificación que reconoce las cuatro candidaturas los firman el presidente del Comité Electoral Universitario de la UMIP, José Ariel Jurado Carracedo y Janeris de Córdoba, como secretaria del Comité Electoral Universitario. Jurado Carracedo asumió el cargo de presidente del Comité Electoral tras una apresurada elección interna y luego de la destitución del profesor Marcos Vigil, quien ocupaba esta función. El Comité Electoral de la UMIP los componen cinco integrantes: dos del estamento docente, dos de los administrativos y uno de los estudiantes. Se ha denunciado que no existe representación de los estudiantes porque el representante renunció.

Los requisitos

Según el reglamento de la UMIP, para ser candidato a rector se requiere cumplir al menos seis requisitos: ser de nacionalidad panameña, haber cumplido 35 años de edad, poseer título de licenciatura y de maestría o un doctorado relacionado con las Ciencias Náuticas, Transporte Marítimo o Ciencias del Mar u otras relacionadas con las especialidades del sector. Además, haberse desempeñado durante un período no menor de 10 años como docente en educación superior marítima o actividades vinculadas al sector marítimo, no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública y no haber sido sancionado administrativamente dentro de la UMIP.

Antecedentes de Luna

Víctor Luna Barahona fue designado como rector encargado de la UMIP en 2008 y luego en 2012 fue escogido oficialmente por votación de la junta directiva de esta Universidad. En 2014, Luna Barahona, siendo rector, fue separado provisionalmente del cargo por el Consejo Superior de la institución, presidido por la entonces ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez. Esta decisión se dio en medio de un proceso electoral conflictivo, en el que el Comité Electoral Universitario desconoció la orden del Consejo de suspender la convocatoria a elecciones para rector y decanos, programadas para el segundo semestre de ese año académico. A pesar de la suspensión, el Comité Electoral continuó con el proceso y realizó los comicios el 16 de octubre, donde Luna resultó electo, entre acusaciones de supuestas irregularidades.

Tras las elecciones, los candidatos de ese entonces Fulvia Garay y Roberto Pineda presentaron recursos contra los resultados, que fueron finalmente rechazados, permitiendo que Luna recibiera las credenciales y se preparara para tomar posesión. Sin embargo, el Consejo Superior mantenía su posición en favor de convocar a nuevos comicios con el fin de “asegurar la transparencia y la participación equitativa” de todos los interesados.

Tras la separación del cargo en 2014 se designó a un rector encargado en la UMIP y Luna presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que fue fallado, cinco años más tarde, el 2 de diciembre de 2019 a su favor y le permitió asumir el cargo el 26 de diciembre de 2019. Con base a esta fecha, el periodo de cinco años como rector se le vence a Luna el 26 de diciembre de 2024.