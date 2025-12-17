UMIP y la Cámara Marítima de Panamá renuevan alianza para fortalecer el sector marítimo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) renovaron su convenio de cooperación interinstitucional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector marítimo, impulsar la formación del talento humano y promover iniciativas conjuntas orientadas al crecimiento económico sostenible del país.

Uno de los ejes centrales del convenio es el desarrollo de programas de prácticas profesionales y pasantías para estudiantes de la UMIP, conforme a los reglamentos establecidos, con el propósito de facilitar la inserción temprana del talento joven en la industria marítima.

El acuerdo también contempla el intercambio de experiencias, documentos, información y conocimientos, así como la divulgación de los resultados de trabajos e investigaciones desarrolladas por ambas partes.

Asimismo, se impulsará el desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorías y proyectos de extensión, bajo esquemas de financiamiento o colaboración previamente acordados. Estas iniciativas incluyen el intercambio de especialistas, técnicos, científicos, profesores y estudiantes.

La renovación del convenio abarca además el diseño y ejecución de programas y proyectos de mutuo interés, con énfasis en la capacitación técnica marítima, el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la CMP y la UMIP, así como la certificación del personal técnico que participe en las actividades formativas organizadas por ambas instituciones.

Al respecto, el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, destacó que la renovación del acuerdo garantiza la continuidad de los proyectos y programas en curso. “Nos permite que las iniciativas de investigación, prácticas formativas o intercambio de conocimientos no se interrumpan y, a la vez, actualizar los objetivos para alinearlos con las necesidades actuales de la Cámara y de la universidad”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez Jurado, reiteró su compromiso con el fortalecimiento del trabajo conjunto y la creación de sinergias que integren la investigación, la innovación y el emprendimiento como pilares para el desarrollo sostenible y la competitividad de Panamá como hub logístico global.

Como parte del acuerdo, ambas entidades se brindarán asesoría mutua en proyectos, programas, actividades y eventos vinculados a sus competencias, así como la posibilidad de incorporar otros intereses que sean acordados de manera conjunta en beneficio del sector.