Un consorcio queda en carrera por contrato millonario de limpieza en Aeropuerto de Tocumen

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de licitación pública que lleva adelante el Aeropuerto Internacional de Tocumen para la contratación del servicio de limpieza, con un precio de referencia de $19.5 millones, avanzó con la etapa de calificación de las empresas participantes.

Solo una de las siete licitantes logró pasar el filtro de la comisión evaluadora. Se trata del Consorcio Pro Eiger Tocumen (conformado por las empresas Professional Cleaners, S.A. y Eiger Business, S.A.).

De acuerdo con el informe de la comisión, fechado el 5 de febrero, el consorcio obtuvo un puntaje total de 93 sobre 100.

Consorcio que logró puntuación para limpieza en Aeropuerto de Tocumen,

El resto de las compañías no cumplió con algunos requisitos básicos establecidos en el pliego de cargos, tales como falta de experiencia en limpieza, informes financieros incompletos, entre otros aspectos. Entre las participantes estaban Sicarelle Holding y Hombres de Blanco Corp., dos compañías que estuvieron bajo la lupa pública en el gobierno pasado por sus contratos con el Estado.

Sicarelle Holding, que integró el Consorcio Hub Smart Clean, presentó una oferta por $17.8 millones, mientras que Hombres de Blanco Corp., que conformó el Consorcio Pro AITSA, hizo una oferta por $15 millones.

El Consorcio Pro Eiger Tocumen tiene, por el momento, el camino despejado para lograr el contrato.

La oferta que presentó está por encima del precio de referencia: propuso un monto de $20.4 millones.

Aeropuerto de Tocumen: propuestas

La cobertura del contrato abarcará las terminales 1 y 2, el edificio conector, el recinto de carga, edificios anexos, estacionamientos, rampas de acceso, calles de servicio y áreas aledañas del complejo aeroportuario.

“El nuevo modelo de contratación no se limitará únicamente a la limpieza general de las instalaciones”, indicó la administración del Aeropuerto.

El contrato incluirá, además, los servicios de mantenimiento de baños y sistemas sanitarios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería, dispensadores, divisiones y luminarias.

Se pondrá en marcha un software de monitoreo en tiempo real, que permitirá dar seguimiento constante a los indicadores de calidad y desempeño de la empresa ganadora. El sistema estará acompañado de auditorías periódicas y reportes mensuales.