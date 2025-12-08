Un estudio revela cómo la mayor extinción del planeta ocasionó una reconfiguración de los océanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un estudio de la Universitat de València (UV) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina) ha explicado el efecto de la extinción ocasionada en la Tierra hace 252 millones de años. Este hecho histórico provocó la desaparición de gran parte de las especies marinas. Las consecuencias impactaron especialmente en las especies locales, y únicamente unas pocas fueron capaces de expandirse por todo el planeta.

El trabajo analiza la fase de reexpansión de la vida marina y las consecuencias derivadas de las extinciones masivas, para lo cual se ha utilizado un grupo muy común en el registro fósil: los bivalvos, parientes de las almejas y mejillones actuales.

La profesora del Departamento de Botánica y Geología de la Facultat de Ciències Biològiques de la UV Sonia Ros explica que “los resultados muestran que después de la crisis, los mares del planeta eran sorprendentemente homogéneos: muchas especies aparecían en lugares muy distantes entre sí”.

Además, el estudio demuestra que las extinciones masivas reducen la biodiversidad y reorganizan por completo la distribución de la vida. Este proceso afecta a la conexión de los mares y la evolución de los organismos que los habitan.

El personal investigador también ha estudiado los efectos de este acontecimiento en la reconstrucción de las comunidades, para determinar si continuaron existiendo las que habitaban en el planeta antes de las extinciones o si surgieron nuevos grupos comunitarios.

La experta en la dinámica de la paleodiversidad de los bivalvos del Triásico y Jurásico Inferior ha argumentado que con el paso del tiempo, especialmente durante el Triásico Medio, “surgieron nuevas especies y empezaron a diferenciarse grandes regiones biológicas, como el océano Tetis (precursor del Mediterráneo) y el Pacífico, cada uno con fauna característica. Hacia finales del Triásico, estas zonas estaban claramente separadas, marcando el inicio de los ecosistemas marinos modernos”.

FASE DE COSMOPOLITISMO

Este suceso dio inicio a una fase de cosmopolitismo, determinada por una visión global más universalista, que explicó que la mayor extinción de la historia de la Tierra dejara los océanos de todo el planeta significativamente vacíos. Estos ecosistemas marinos tardaron en recuperarse millones de años.

La extensa base de datos mundial y el uso de herramientas de análisis de redes, similares a las que se emplean para estudiar conexiones sociales o de internet, han hecho posible que el trabajo realice una reconstrucción centrada en la forma de organización y dispersión de los organismos después de la extinción.

Esta investigación ha sido financiada parcialmente por ayudas públicas del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+I y del Programa Estatal de I+D+I Orientado a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.