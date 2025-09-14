Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán

Exclusivo Suscriptores

Las calles de Volcán y Nueva California, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí están llenas de color, aroma y esplendor floral. Se celebra la novena edición de la Parada de las Flores, bajo el lema “Tierras Altas, tu mejor destino”.

Para este evento se utilizaron un millón 300 mil flores de distintos colores para ensamblar 90 figuras ornamentales que decoran puntos clave del distrito.

Mientras, cientos de visitantes disfrutan de desfiles, exhibiciones florales, gastronomía local, artesanías, música folclórica y cabalgatas, todo enmarcado en la Escuela Primaria de Volcán como punto central del desfile.

Este evento, que se desarrolla del 12 al 16 de septiembre, es organizado por la Fundación Parada de las Flores y patrocinado por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Tierras Altas y otros colaboradores, con lo cual se busca no solo celebrar la belleza natural de la zona, sino también impulsar la economía local.

Se fomenta el turismo y se fortalece la identidad cultural de la región. Se espera que al menos 120,000 personas participen este año, replicando la afluencia de ediciones anteriores, mientras visitantes y residentes se deleitan con cada rincón florido que Tierras Altas ofrece.