Panamá, 14 de septiembre del 2025

    |
    Turismo

    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán

    Wilfredo Jordán
    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    Figuras confeccionadas con flores y plantas del lugar. Cortesía/Johann Element

    Las calles de Volcán y Nueva California, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí están llenas de color, aroma y esplendor floral. Se celebra la novena edición de la Parada de las Flores, bajo el lema “Tierras Altas, tu mejor destino”.

    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    Cientos de turistas acuden al lugar con lo cual se dinamiza la economía local.

    Para este evento se utilizaron un millón 300 mil flores de distintos colores para ensamblar 90 figuras ornamentales que decoran puntos clave del distrito.

    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    Cientos de turistas acuden al lugar con lo cual se dinamiza la economía local.

    Mientras, cientos de visitantes disfrutan de desfiles, exhibiciones florales, gastronomía local, artesanías, música folclórica y cabalgatas, todo enmarcado en la Escuela Primaria de Volcán como punto central del desfile.

    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    Todo se enmarca en la Escuela Primaria de Volcán.

    Este evento, que se desarrolla del 12 al 16 de septiembre, es organizado por la Fundación Parada de las Flores y patrocinado por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Tierras Altas y otros colaboradores, con lo cual se busca no solo celebrar la belleza natural de la zona, sino también impulsar la economía local.

    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    La parada es organizada por la Fundación Parada de las Flores y patrocinada por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Tierras Altas, entre otros.

    Se fomenta el turismo y se fortalece la identidad cultural de la región. Se espera que al menos 120,000 personas participen este año, replicando la afluencia de ediciones anteriores, mientras visitantes y residentes se deleitan con cada rincón florido que Tierras Altas ofrece.

    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    Se fomenta y promueve la cultura y tradiciones.
    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    Las figuras con flores la realizan personas de la comunidad que han recibido adiestramiento de expertos internacionales.
    Un viaje por el color y el aroma de las flores que adornan las calles de Volcán
    El color y la belleza destaca en los trabajos.

    Wilfredo Jordán

    Editor impreso


