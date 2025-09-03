Unión Europea auditará a Panamá en diciembre; el país busca recuperar la tarjeta verde en la lucha contra la pesca ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) se prepara para la auditoría presencial que realizará la Comisión Europea en diciembre, específicamente la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), con la expectativa de que el país supere la actual “tarjeta amarilla” y recupere la clasificación verde en materia de control pesquero.

Así lo informó Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, quien aseguró a La Prensa, que el sistema de trazabilidad pesquera en desarrollo, permitirá garantizar que el cumplimiento de las medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

“Con la trazabilidad todas nuestras capturas estarán amparadas bajo la legalidad” y esto permitirá que el país cumpla “al 100% con todos los requerimientos de control tanto de la Unión Europea como de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) de Estados Unidos”, sostuvo.

Panamá mantiene desde 2019 una tarjeta amarilla de la Unión Europea por deficiencias en el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr). Esta medida funciona como una advertencia: el país no está cumpliendo plenamente con los estándares internacionales de trazabilidad y control, lo que pone en riesgo sus exportaciones de productos pesqueros al mayor mercado del mundo.

Si Panamá logra demostrar avances en la próxima auditoría de diciembre, podría recuperar la tarjeta verde; de lo contrario, enfrenta la posibilidad de una tarjeta roja, que prohibiría la entrada de sus productos pesqueros al mercado europeo.

El director de la ARAP aseguró que se ejecutan todos los procedimientos para reforzar los controles y explicó que el proyecto de trazabilidad se ejecuta con apoyo técnico de la FAO y del organismo regional Oirsa. Por lo que luego de la auditoría se estaría analizando a inicios de 2026 la clasificación de Panamá para tarjeta verde, de pleno cumplimiento.

Detalló que la plataforma —basada en el modelo Trazar Agro— permitirá monitorear desde el zarpe de las embarcaciones hasta la descarga en puerto, el procesamiento en plantas y la exportación de las especies pesqueras.

El director general de la ARAP señaló que la auditoría de la Unión Europea está prevista para la primera o segunda semana de diciembre. De superarla, Panamá podría recuperar la tarjeta verde y consolidar su compromiso internacional con la pesca sostenible y responsable.

“Venimos trabajando en una matriz de cumplimiento con ellos (Unión Europea) de forma remota, pero muy cercana. Todas las semanas revisamos juntos cómo vamos avanzando, con el objetivo de recibirlos a finales de este año y poder dar fe de que hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos formales de control, seguimiento y certificación de nuestras pesquerías”, expresó en entrevista dada a la Prensa en el marco 103 Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) que se realiza en Panamá.

Indicó que en junio pasado se efectuó una pre auditoría por parte de la Unión Europea.

“La ARAP se siente muy cómoda con los controles que se están tomando. La Unión Europea así lo reconoció en el mes de junio que tuvimos una pre-auditoría. Un equipo de la ARAP se trasladó a las instalaciones de la UE en Bruselas, Bélgica a trabajar una semana completa y se obtuvieron buenos resultados en materia de los controles de nuestra flota internacional”.

Control de la flota

Actualmente, Panamá mantiene una flota internacional de 180 naves pesqueras, de las cuales 40 a 50 son buques cerqueros dedicados a la captura de atún, mientras que más de 100 son embarcaciones de transporte sujetas a estrictos controles para evitar el ingreso de productos de origen ilegal, detalló el director general de la ARAP.

En paralelo, está la flota nacional que cuenta con 450 naves que operan en la zona económica exclusiva panameña. Sus capturas son procesadas en las 38 plantas que tiene el país, de las cuales entre 12 y 15 exportan directamente a la Unión Europea.

Sanciones y cumplimiento

Carrasquilla indicó que la ARAP también ha reforzado su sistema sancionatorio. Solo en 2025, hasta julio, se han impuesto multas por más de $2.5 millones, un 50% por encima de lo presupuestado, a embarcaciones con infracciones administrativas o vinculadas a posibles casos de pesca ilegal.

“Cerramos la puerta a la pesca ilegal de forma que todas nuestras capturas deberán ser certificadas y avaladas por la Autoridad de Recursos Acuáticos”, insistió Carrasquilla.

Retos presupuestarios

Carrasquilla advirtió que el presupuesto asignado para 2026 presenta limitaciones: aunque la ARAP solicitó $7 millones para inversiones, solo se le aprobaron $500 mil, lo que representa una reducción cercana al 12% respecto al año anterior. Para cubrir las necesidades, la institución gestionará créditos extraordinarios con el Ministerio de Economía y Finanzas para el próximo año fiscal 2026.

Entre las prioridades figuran la compra del software de trazabilidad, la contratación de 50 inspectores en 14 puertos nacionales, y la instalación de contenedores para reforzar la presencia institucional en los desembarques artesanales.