Unos 1,748 viajeros con Covid-19 han sido detectados en el aeropuerto de Tocumen

Unos mil 748 viajeros positivos con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 han sido detectados en el aeropuerto internacional de Tocumen, desde que esta terminal aérea retomó sus actividades en el mes de octubre pasado.

En este mismo periodo se han realizado 190 mil 710 pruebas, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

En su informe del 1 de agosto, el Minsa señaló que, en las últimas horas, de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron al país, se lograron detectar 6 casos positivos con la Covid-19.

A su vez, el Minsa detalló que desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 260, 486 y 783, 804 −que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Sudamérica, India, Sudáfrica y Reino Unido− se han detectado 319 pasajeros positivos procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela. Esto, de un total de 43,472 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

En tanto, 186 viajeros sin tarjeta de vacunación o esquema incompleto, que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá, han sido trasladados a hoteles No Covid donde deben permanecer por tres días, reiteró el Minsa.

De acuerdo al informe de epidemiología del Minsa del domingo, se registran 820 nuevos casos positivos, luego de la aplicación de 10,305 pruebas (positividad de 7.9%).

Con estos nuevos casos, el total acumulado desde que empezó la pandemia asciende a 436,475.

