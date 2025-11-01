Panamá, 01 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Unos 2,500 líderes participarán en el Foro Económico Internacional CAF 2026

    José González Pinilla
    Unos 2,500 líderes participarán en el Foro Económico Internacional CAF 2026
    El canciller Javier Martínez Acha. Cortesía

    Unos 2,500 empresarios, inversionistas, autoridades de gobierno y representantes de organismos multilaterales se reunirán en Panamá los días 29 y 30 de enero de 2026 durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, un evento que busca posicionar estratégicamente a la región en el mapa geopolítico global.

    La segunda edición del foro, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, se celebrará en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Panamá, donde se debatirán los principales desafíos y oportunidades regionales en un contexto de tensiones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional.

    Entre los invitados destacados figuran los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Daniel Noboa (Ecuador), junto con el reconocido físico teórico y futurista Michio Kaku; el CEO de Copa Airlines, Pedro Heilbron; el director del Harvard Growth Lab, Ricardo Hausmann; y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, entre otras personalidades del ámbito empresarial, académico y político.

    Un espacio clave

    El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, informó CAF, se consolida como una plataforma anual de reflexión y acción conjunta, orientada a reforzar el liderazgo regional en sectores clave como el agropecuario, la minería, el gas, las tecnologías limpias, la transición energética, el powershoring, los servicios y la digitalización.

    “Este Foro se consolida como un espacio clave para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible, capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

    El evento contará con la participación de 18 medios aliados de la región, entre ellos Grupo PRISA, El País y World in Progress, y abordará temas como comercio e inversión, colaboración público-privada, conectividad aérea y turismo, inteligencia artificial, energías limpias, minería sostenible y perspectivas económicas.

    Agenda: cultura, negocios e integración

    Como parte de la agenda, el 27 de enero se celebrará el Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo, un espacio para destacar el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe.

    Además, los días 29 y 30 de enero se desarrollará la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global, con la participación de 150 compradores internacionales y 300 exportadores regionales, que sostendrán más de 4,000 reuniones uno a uno.

    El objetivo de esta iniciativa, indicaron los organizadores, es conectar la oferta regional con la demanda global, facilitando la internacionalización de las empresas y el fortalecimiento de los lazos comerciales.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • Mulino designa al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Lotería Fiscal: estos son los ganadores del segundo sorteo. Leer más
    • Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre. Leer más