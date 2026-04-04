Uso de tarjetas de crédito se dispara en Panamá mientras suben las tasas y la morosidad

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al cierre de diciembre de 2025, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se ubicó en 22.07%, superior al 21.71% registrado en diciembre de 2024. Según la APC, el saldo de las tarjetas de crédito cerró en $2,972 millones.

La tarjeta de crédito se ha convertido en una extensión de recursos para comprar alimentos, pagar gastos esenciales y cubrir otros compromisos que no se pueden atender por la falta de liquidez, en un contexto de mayor presión sobre el ingreso disponible de los hogares.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el saldo de tarjetas de crédito alcanzó los $2,817 millones al cierre de febrero, lo que representa un crecimiento interanual de 8.14%, equivalente a $212 millones adicionales, frente al saldo de febrero de 2025 cuando estaba en $2,605 millones.

Este comportamiento se da en un contexto en el que el crédito al consumo personal creció 5.4% para totalizar un saldo adeudado de $15,121 millones en el mismo período, impulsado no solo por el uso de tarjetas, sino también por el financiamiento de bienes duraderos como vehículos con un alza de 11.4% en el saldo y préstamos personales que también reportaron un incremento con 3.4%.

El dinamismo de las tarjetas destaca frente a otros productos, en medio de un panorama en el que se mantienen altas las tasas de interés, y un ambiente geopolítico complicado con el encarecimiento del combustible que puede elevar los precios de los alimentos y productos de primera necesidad y presionar aún más el poder adquisitivo de la población.

Por lo que preocupa que se pueda disparar la morosidad y la falta de pago de la tarjeta de crédito. Muchos usuarios cometen el error de pagar solo el monto mínimo mensual, cuando los expertos en finanzas, como Marta Luna, aconsejan pagar completo lo que se haya consumido para no generar cargos extras en la tarjeta de crédito.

¿Cuánto se paga por las tarjetas de crédito?

Para el regulador bancario, la mayor utilización del crédito sugiere un consumidor más activo en el financiamiento de gastos cotidianos y compras inmediatas.

Igualmente, la Superintendencia de Bancos de Panamá indica que las tasas de interés tienden a estabilizarse, sin embargo, el porcentaje sigue siendo más alto que a finales del año 2024.

Al cierre de diciembre de 2025, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito se ubicó en 22.07%, superior al 21.71% registrado en diciembre de 2024, según la data de la Superintendencia de Bancos. La variación depende de los bancos y del tipo de tarjeta de crédito que se tenga.

El estudio de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) que compara los costos de las distintas tarjetas de crédito que circulan en el país, revela que la tasa de interés más baja de una tarjeta de crédito es del 11% para tarjetas empresariales, mientras que las comerciales oscilan entre 22.9% hasta 28%.

Las anualidades que se pagan por el uso de las tarjetas también varían desde $85 hasta $160 al año, las más elevadas y las más económicas entre $40 y $84.

Puede ver en este archivo el informe completo de Acodeco:

El informe del buró de crédito APC Experian, donde se registra el historial crediticio de 2.52 millones de clientes del sistema bancario, cooperativas, financieras y empresas que otorgan créditos, revela que el saldo adeudado total en el país alcanzó los $41,653 millones, con más de 5.2 millones de obligaciones crediticias activas que integra desde hipotecas, créditos personales, tarjetas de crédito y préstamos de autos entre otros. Las deudas por ejemplo por adquirir un teléfono celular a crédito o un electrodoméstico a plazo en comercios, también se contabiliza y registra en la APC Experian.

¿Cuánto se debe en tarjetas de crédito?

El buró de crédito, detalla que el saldo de las tarjetas de crédito de los bancos continuó en ascenso en febrero, alcanzando los $2,972 millones, monto relativamente mayor al registrado por la Superintendencia de Bancos porque suma financiamiento de otras instituciones.

En Panamá están activas 876,906 tarjetas de crédito con un saldo promedio de $3,390 por tarjetahabiente.

La morosidad es de las más altas de todos los productos financieros, con un promedio de 9.13% de las deudas con mora de más de 2 meses sin pagar para el caso del registro bancario.

En el caso de las financieras que registran unos $30 millones de saldo de tarjetas de crédito emitidas, la morosidad es mayor con 19.14%.

El uso de las tarjetas de crédito ha crecido al punto que solo en el mes de enero se registraron más de 17 mil nuevas tarjetas emitidas por los bancos.

Muchos usuarios pagan las compras de alimentos con tarjeta de crédito ante la falta de liquidez. LP/Elysée Fernández

Por ejemplo, un tarjetahabiente con un saldo de $1,000 que realiza una compra adicional en mercado de $200 acumula una deuda total de $1,200 en su tarjeta. Con una tasa de interés anual de 22% (alrededor de 1.83% mensual), el pago mínimo —que suele ubicarse cerca del 5% del saldo— sería de aproximadamente $60. Sin embargo, de ese monto, cerca de $22 corresponderían solo a intereses, por lo que apenas unos $38 se destinarían a reducir la deuda. Esto evidencia cómo, al pagar únicamente el mínimo, el saldo disminuye lentamente y el costo financiero se incrementa con el tiempo.

Si el tarjetahabiente no paga ni siquiera el monto mínimo, la deuda entra en mora y comienza a generar cargos adicionales. En ese escenario, el banco puede aplicar intereses moratorios más altos, comisiones por atraso y reportar el incumplimiento a la APC Experian, lo que afecta el historial crediticio. Además, el saldo adeudado sigue creciendo por la acumulación de intereses.

Consejo prácticos para el uso del crédito

1. Paga siempre más del mínimo

El pago mínimo solo cubre intereses y una pequeña parte de la deuda. Si te quedas en ese nivel, el saldo puede crecer rápidamente. Lo ideal es pagar el total o, al menos, una parte significativa para reducir intereses.

2. No gastes más de lo que puedes pagar

La tarjeta no es una extensión de ingresos, sino una herramienta de pago. Usa solo lo que sabes que podrás cubrir en tu próximo corte para evitar endeudarte.

3. Controla tu fecha de corte y de pago

Conocer estas fechas te permite organizar mejor tus compras. Si compras justo después del corte, puedes tener hasta casi 50 días para pagar sin intereses.

4. Evita retirar efectivo

Los adelantos de efectivo suelen tener tasas más altas y comisiones adicionales desde el primer día. Es una de las formas más caras de usar una tarjeta.

5. Revisa tu estado de cuenta

Verifica cada movimiento para detectar errores, cargos no reconocidos o fraudes. Además, te ayuda a entender en qué estás gastando y ajustar tus hábitos.