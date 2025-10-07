Panamá, 07 de octubre del 2025

    OPORTUNIDADES DE EMPLEO

    Vacantes abiertas esta semana en el Consorcio Panamá Cuarto Puente

    Getzalette Reyes
    Vista de Cerro Sosa y los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. LP Alexander Arosemena

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció las vacantes activas para esta semana, en el marco del megaproyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuya entrega total está proyectada para 2028.

    Posiciones disponibles:

    • Encargado de intercambiadores

    • Ingeniero de sitio

    • Encargado de viaductos

    • Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

    • Traductor inglés-mandarín-español

    • Inspector de seguridad

    • Ingeniero estructural

    Los interesados en formar parte del equipo pueden consultar los requisitos de cada posición en las historias destacadas de @cpcp_oficial (sección Vacantes) o ingresar a la plataforma del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se trata del sitio web https://empleospanama.gob.pa

    Getzalette Reyes

    Portadista

