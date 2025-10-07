Vacantes abiertas esta semana en el Consorcio Panamá Cuarto Puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció las vacantes activas para esta semana, en el marco del megaproyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuya entrega total está proyectada para 2028.

Posiciones disponibles:

Encargado de intercambiadores

Ingeniero de sitio

Encargado de viaductos

Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe

Traductor inglés-mandarín-español

Inspector de seguridad

Ingeniero estructural

Los interesados en formar parte del equipo pueden consultar los requisitos de cada posición en las historias destacadas de @cpcp_oficial (sección Vacantes) o ingresar a la plataforma del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se trata del sitio web https://empleospanama.gob.pa