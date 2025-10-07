Vacantes abiertas esta semana en el Consorcio Panamá Cuarto Puente

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció las vacantes activas para esta semana, en el marco del megaproyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuya entrega total está proyectada para 2028.
Posiciones disponibles:
Encargado de intercambiadores
Ingeniero de sitio
Encargado de viaductos
Supervisor de seguridad y salud ocupacional bilingüe
Traductor inglés-mandarín-español
Inspector de seguridad
Ingeniero estructural
Los interesados en formar parte del equipo pueden consultar los requisitos de cada posición en las historias destacadas de @cpcp_oficial (sección Vacantes) o ingresar a la plataforma del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se trata del sitio web https://empleospanama.gob.pa