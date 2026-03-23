Panamá, 23 de marzo del 2026

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    Veda del camarón: aumentan controles en el litoral de Mariato

    José González Pinilla
    Veda del camarón: aumentan controles en el litoral de Mariato
    Autoridades vigilan si se cumple la veda del Camarón. Cortesía/Arap

    En plena temporada de veda del camarón, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) intensificó los operativos de vigilancia en las costas del distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

    A través de su Dirección de Inspección, la entidad desplegó recorridos en distintos puntos del litoral para verificar que pescadores y embarcaciones respeten lo establecido en el Decreto Ejecutivo 158, que regula las vedas del camarón en el país.

    El primer periodo de restricción, que se extiende del 1 de febrero al 11 de abril, busca proteger la reproducción del recurso y permitir su recuperación, en un esfuerzo por preservar la actividad pesquera a largo plazo, indicó la institución.

    Los funcionarios estuvieron acompañado por agentes del Servicio Nacional Aeronaval.

    Según la ARAP, estas acciones forman parte de una estrategia de control más amplia orientada a promover la pesca responsable y asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos del país.

    José González Pinilla

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