    Tránsito marítimo

    Velero de la Guardia Costera de Estados Unidos cruza el Canal de Panamá tras gira por el Pacífico

    EFE

    El velero ‘Eagle’, un buque escuela de la Guardia Costera de Estados Unidos, cruzó este sábado el Canal de Panamá tras completar una gira por el Pacífico y permanecer en un puerto panameño abierto a estudiantes.

    El velero de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936 había cruzado el Canal en abril pasado procedente del Atlántico. Durante su visita a Panamá entonces el buque brindó “oportunidades de entrenamiento marino a unos 20 oficiales y suboficiales del Servicio Aeronaval de Panamá, incluyendo la preparación de la jarcia de un velero, reparaciones abordo en situaciones de emergencia, así como intercambios culturales”.

    Velero de la Guardia Costera de Estados Unidos cruza el Canal de Panamá tras gira por el Pacífico
    Personas observan el Buque escuela de la Guardia Costera de EUA 'Eagle' transitando por las esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá este sábado, en Ciudad de Panamá (Panamá). El Eagle, un velero de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936, ha regresado a Panamá tras completar una gira por el Pacífico. EFE/ Bienvenido Velasco

    El buque escuela regresó a Panamá el pasado jueves, como informó entonces la embajada estadounidense, y permaneció atracado en el Puerto de Cruceros de Amador, en la Ciudad de Panamá y ribera Pacífica del Canal, donde estuvo abierto a estudiantes con recorridos guiados en los que se instruyó sobre navegación y la vida en el mar, dijo la legación diplomática.

    Velero de la Guardia Costera de Estados Unidos cruza el Canal de Panamá tras gira por el Pacífico
    El Buque escuela de la Guardia Costera de EEUU 'Eagle' transita por las esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá este sábado, en Ciudad de Panamá (Panamá). El velero ‘Eagle’, un buque escuela de la Guardia Costera de Estados Unidos, cruzó el Canal de Panamá tras completar una gira por el Pacífico y permanecer en un puerto panameño abierto a estudiantes. EFE/ Bienvenido Velasco

    Considerado además como “un buque embajador de la buena voluntad del Gobierno de Estados Unidos”, esta embarcación “es el único buque de vela de las fuerzas armadas de Estados Unidos en activo y su última travesía por el Canal de Panamá se realizó en 2008”, según la información oficial.

    EFE

    Agencia de noticias


