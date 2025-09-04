Panamá, 04 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Velero Eagle de la Guardia Costera de Estados Unidos regresa a Panamá tras gira por el Pacífico

    Getzalette Reyes
    Velero Eagle de la Guardia Costera de Estados Unidos regresa a Panamá tras gira por el Pacífico
    La embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos ‘Eagle’, un velero de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936, ha regresado a Panamá. Foto/Cortesía

    La embarcación Eagle de la Guardia Costera de Estados Unidos regresó a Panamá tras completar una gira por el Pacífico y transitar el Canal en abril pasado.

    El Eagle, considerado embajador de buena voluntad del gobierno estadounidense y único velero activo en servicio de las fuerzas armadas de Estados Unidos, permanecerá atracado en el Puerto de Cruceros de Amador hasta el 6 de septiembre, informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá mediante un comunicado.

    Durante su visita, se desarrollarán actividades educativas en colaboración con la Alcaldía de Panamá, entre ellas recorridos guiados para estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de aprender sobre navegación y la vida en el mar.

    Este velero de tres mástiles y 90 metros de eslora, construido en 1936, estuvo en Panamá previamente en abril de 2025, ocasión en la que entrenó a 20 oficiales y suboficiales del Servicio Nacional Aeronaval en navegación a vela, reparaciones de emergencia y habilidades marítimas.

    “Los Estados Unidos y Panamá estamos unidos por aguas y responsabilidades compartidas”, expresó el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera.

    Por su parte, el teniente comandante Braden Rostad, enlace de la Guardia Costera de Estados Unidos en Panamá, afirmó: “La Guardia Costera de Estados Unidos está comprometida a continuar nuestra sólida relación con el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá mientras trabajamos juntos para combatir las organizaciones criminales transnacionales y promover la seguridad marítima regional”.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Ampliación del corredor de las playas costará 250 millones de dólares. Leer más
    • TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más