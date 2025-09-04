Velero Eagle de la Guardia Costera de Estados Unidos regresa a Panamá tras gira por el Pacífico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La embarcación Eagle de la Guardia Costera de Estados Unidos regresó a Panamá tras completar una gira por el Pacífico y transitar el Canal en abril pasado.

El Eagle, considerado embajador de buena voluntad del gobierno estadounidense y único velero activo en servicio de las fuerzas armadas de Estados Unidos, permanecerá atracado en el Puerto de Cruceros de Amador hasta el 6 de septiembre, informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá mediante un comunicado.

Durante su visita, se desarrollarán actividades educativas en colaboración con la Alcaldía de Panamá, entre ellas recorridos guiados para estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de aprender sobre navegación y la vida en el mar.

⚓ The @USCG Cutter Eagle is back in Panama! 🇺🇸🇵🇦

Moored at Amador Cruise Port until Sept 6, the Eagle showcases U.S.-Panama cooperation in maritime security. Read more: https://t.co/sO5VMgYlAr — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) September 4, 2025

Este velero de tres mástiles y 90 metros de eslora, construido en 1936, estuvo en Panamá previamente en abril de 2025, ocasión en la que entrenó a 20 oficiales y suboficiales del Servicio Nacional Aeronaval en navegación a vela, reparaciones de emergencia y habilidades marítimas.

“Los Estados Unidos y Panamá estamos unidos por aguas y responsabilidades compartidas”, expresó el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera.

Por su parte, el teniente comandante Braden Rostad, enlace de la Guardia Costera de Estados Unidos en Panamá, afirmó: “La Guardia Costera de Estados Unidos está comprometida a continuar nuestra sólida relación con el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá mientras trabajamos juntos para combatir las organizaciones criminales transnacionales y promover la seguridad marítima regional”.