Vendedores en Merca Panamá deberán pagar servicio de luz: ¿aumentará el precio de los productos?

Desde que inició operaciones Merca Panamá en 2019, el Estado ha asumido el costo del servicio de energía eléctrica que consumen los arrendatarios de los puestos, lo cual asciende a cerca de 3 millones de dólares al año.

Este martes 2 de septiembre de 2025, el administrador de Merca Panamá, José Pablo Ramos, adelantó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que los vendedores empezarán a pagar lo que consumen en electricidad en estas instalaciones.

Sostuvo que se conversó con la empresa Naturgy para instalar los medidores en cada uno de los puestos, lo cual representaría un ahorro para la administración de este lugar de venta de productos agrícolas.

“Hay personas [arrendatarios] que tienen 5 o 6 neveras, que ponen duro, boli [productos congelados], ponen de todo, y no pagan un centavo. Hay personas que estacionan: 2, 3, 4 contenedores refrigerados, que cada uno aproximadamente consume entre 4 mil a 4 mil 500 dólares al día”, afirmó Ramos.

Agregó que se empezó con los trámites para colocar los medidores y, para tal fin, se están entregando las cartas que muchos arrendatarios han aceptado.

Ante este escenario, surge la interrogante de si este egreso que tendrán los vendedores se trasladará al final de la cadena: los consumidores

Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, dijo que desde que se firmaron los contratos de arrendamiento con Merca Panamá, se sabía que el arrendatario tenía que hacerse cargo de los servicios públicos y que no tienen objeción a eso.

Con respecto a un posible aumento de precios en los productos, Morales dijo que, si bien habrá un impacto por el incremento en el costo de operación, esto dependerá de varios factores, entre ellos la demanda.

“Porque, como es un mercado libre o son productos libres, pues puede que cada cual haga su ajuste de costos y vea a qué precio pueda vender u ofertar”, afirmó Morales.

“Va a depender mucho de la oferta y la demanda, y de la producción que haya en un momento determinado. Por decirte algo, ahora mismo hay una sobreproducción de papa; por mucho que alguien quiera subir el precio porque su costo es muy alto, la misma oferta del producto, que hay demasiada, no le va a permitir a ese comerciante subir el precio. Y eso es lo bonito de estar en un mercado libre, donde realmente el precio lo pone la libre oferta y demanda”, explicó Morales.

Entre las cuatro naves con puestos de productos agrícolas hay cerca de 400 vendedores.