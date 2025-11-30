Panamá, 30 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte aéreo

    Venezuela denuncia ante la OACI ‘violación de su soberanía’ tras mensaje de Donald Trump

    EFE
    Venezuela denuncia ante la OACI ‘violación de su soberanía’ tras mensaje de Donald Trump
    Fotografía que muestra aviones militares durante la Expo Aeronáutica Industrial 2025 en Maracay (Venezuela). La Aviación Militar Bolivariana (AMB) de Venezuela celebra este fin de semana la Expo Aeronáutica Industrial 2025, con motivo del 105 aniversario de fundación de esta institución. EFE/Leman Pasquale

    El Gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un mensaje que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano, informó este domingo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

    +info

    Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgosCuál es el estado de los vuelos en Venezuela tras los anuncios de Trump y su gobierno sobre el cierre del espacio aéreo del país caribeñoEl aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump

    “El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio”, indicó el ministro en un comunicado publicado en redes sociales y que fue posteriormente eliminado.

    El funcionario indicó que el presidente estadounidense anunció sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”.

    “Tal acto constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante la difusión de información falsa”, apuntó.

    Venezuela denuncia ante la OACI ‘violación de su soberanía’ tras mensaje de Donald Trump
    Una persona camina junto a una pantalla con la programación de vuelos este sábado, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela). EFE

    Velásquez Araguayán ratificó que el ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano es exclusivamente la Autoridad Aeronáutica Nacional (INAC).

    “Ningún poder extranjero podrá sustituir, en forma alguna, el ejercicio de la jurisdicción venezolana”, insistió.

    El Gobierno de Venezuela −prosiguió− rechaza que la Administración de Trump “pretenda amedrentar y presionar a las aerolíneas internacionales que operan en Venezuela y transitan el FIR Maiquetía, causando perjuicios y daños económicos a las empresas aéreas de países como Turquía, España, Portugal, Colombia, Brasil y Panamá, bajo el fraudulento supuesto del control” del espacio aéreo del país suramericano.

    Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

    “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

    Venezuela denuncia ante la OACI ‘violación de su soberanía’ tras mensaje de Donald Trump
    Advertencia de Donald Trump en Truth Social.

    El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump el sábado y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

    El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela.

    Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país suramericano.

    El Ejecutivo chavista les dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones y al no hacerlo, revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

    Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más