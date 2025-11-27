Venezuela revoca concesión a aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Venezuela decidió revocar la concesión para operar la ruta aérea hacia ese país a seis aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos tras el NOTAM o aviso de alerta emitido por la Agencia Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, entidad que recomendó extremar las medidas de precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

En un comunicado publicado en redes sociales, el INAC informó sobre la revocatoria de la concesión a las siguientes líneas aéreas: Iberia Líneas Aéreas de España S.A.; Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal); Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca); Aerovías de Integración Regional S.A. (Latam Airlines Colombia); Turkish Airlines y GOL Linhas Aéreas S.A.

La medida se tomó mediante la resolución publicada el 26 de noviembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la resolución N.º 43264.

El INAC indicó que la decisión obedece a que estas aerolíneas se habrían sumado a “las acciones de terrorismo de Estado”.

Puntualmente, el comunicado del INAC señala: “Por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”.

Desde que se emitió el pasado 21 de noviembre el NOTAM de la FAA, estas aerolíneas internacionales decidieron suspender temporalmente sus vuelos ante la incertidumbre sobre la garantía de seguridad aérea en la región del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía y el Caribe venezolano.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) expresó esta semana su preocupación por la amenaza del INAC de revocar la concesión y licencia a las aerolíneas internacionales si no reanudaban los vuelos en 48 horas, advertencia que se concretó en la noche de este miércoles al cumplirse el plazo dado por la autoridad aeronáutica venezolana.

Las autoridades de Venezuela se reunieron con los representantes de las aerolíneas el pasado martes 25 de noviembre.

La situación se complicó aún más cuando la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España emitió un NOTAM en el que recomienda a las aerolíneas españolas evitar vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre por el riesgo de conflicto y la falta de coordinación militar en la zona del Caribe. Esta medida afectó no solo a Iberia, sino también a Air Europa, Plus Ultra y a las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar, que operan sus vuelos con empresas ibéricas.

Mientras tanto, en Colombia, la Autoridad Aeronáutica Civil (Aerocivil) estableció protocolos de seguridad y señaló que las aerolíneas estaban tomando medidas autónomas.

“Las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1,500 viajeros, principalmente en Bogotá. No obstante, algunas compañías, como Satena y Wingo, han mantenido su operación regular”.

En el caso de Avianca, la aerolínea informó que reprogramaría sus vuelos a Venezuela para el 5 de diciembre, mientras que Latam Colombia lo hizo hasta el 2 de diciembre.

En Panamá, la aerolínea Copa Airlines continuó operando los dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Ciudad de Panamá y Caracas sin interrupciones, con la particularidad de que su ruta no sobrevuela la zona del Caribe.

La suspensión de los vuelos de las aerolíneas europeas a Venezuela ha dejado a decenas de personas varadas en aeropuertos como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas.