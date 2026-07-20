Venta de autos nuevos crece 11% en el primer semestre de 2026; conozca las marcas líderes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante el primer semestre del 2026 se vendieron 31,222 vehículos nuevos, un aumento de 11% respecto al mismo período de 2025, cuando se comercializaron 28,230 unidades, de acuerdo con el más reciente informe de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

El crecimiento equivale a 2,992 vehículos adicionales vendidos en comparación con el primer semestre del año pasado, impulsado principalmente por la demanda de vehículos utilitarios deportivos (SUV), sedanes compactos y camionetas tipo pickup.

La evolución del mercado automotor muestra una tendencia sostenida de crecimiento en los últimos años. Las ventas de vehículos nuevos pasaron de 38,141 unidades en 2021 a 42,169 en 2022, aumentaron a 48,919 en 2023 y alcanzaron 54,384 en 2024. En 2025, el sector marcó un récord con 60,233 unidades comercializadas, consolidando una recuperación que se ha mantenido durante 2026.

Venta de autos nuevos en Panamá en los últimos años.

Aunque el acumulado semestral refleja una tendencia al alza, junio registró una moderación en el ritmo de ventas. Durante ese mes se comercializaron 4,533 vehículos nuevos, por debajo de las 4,972 unidades registradas en mayo, una reducción de 439 unidades o cerca del 9%.

Pese a este descenso mensual, el promedio de ventas del primer semestre se mantuvo por encima de las 5,000 unidades mensuales.

Toyota se mantuvo como la marca con mayor volumen de ventas durante junio, al colocar 781 vehículos en el mercado nacional. Le siguieron Hyundai, con 567 unidades, y Kia, con 450.

El liderazgo de Toyota también se refleja en el acumulado del primer semestre, con 5,633 vehículos vendidos entre enero y junio.

Hyundai ocupa la segunda posición con 3,849 unidades, seguida por Kia con 3,669. El grupo de las cinco marcas más vendidas lo completan Suzuki, con 1,541 vehículos, y Geely, con 1,532.

Diez marcas de autos más vendidas en Panamá durante el primer semestre de 2026.

Los SUV continúan consolidándose como el segmento preferido por los panameños. En junio se vendieron 2,404 unidades, equivalentes al 55.7% del mercado mensual, es decir, más de uno de cada dos vehículos nuevos comercializados en el país perteneció a esta categoría.

Los sedanes ocuparon el segundo lugar con 943 unidades, representando el 19.9% de las ventas del mes, mientras que las camionetas tipo pickup alcanzaron 662 unidades, con una participación de 13.9%.

El segmento de vehículos de lujo registró 300 unidades vendidas, equivalentes al 6.7% del mercado.

Entre los modelos con mayor demanda durante junio, el Hyundai i10 Sedan encabezó las ventas con 309 unidades comercializadas. Le siguieron el Toyota Hilux, con 215 unidades; el Kia Soluto Sedan, con 175; el Toyota Yaris Cross, con 165; y el Hyundai Creta, que completó el grupo de los cinco modelos más vendidos del mes con 103 unidades.