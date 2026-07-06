Venta de autos nuevos crece 13% hasta mayo: estos fueron los modelos más vendidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mercado automotor panameño acumuló 26,689 autos nuevos inscritos entre enero y mayo de 2026, un crecimiento de 13% frente a las 23,679 unidades del mismo período de 2025. Solo en mayo se vendieron 4,972 vehículos.

La comercialización de autos nuevos es una de las actividades de mayor crecimiento en el país, impulsada por una combinación de factores que incluyen plazos de financiamiento más extensos y una oferta de precios más competitiva. Este escenario ha favorecido el aumento tanto de las solicitudes como del otorgamiento de préstamos bancarios para la adquisición de vehículos.

El reporte de ventas de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) relacionado con los autos nuevos inscritos en el país, revela que entre enero y mayo se registraron 26,689 vehículos de primer ingreso, un aumento de 12.7% frente al mismo período de 2025, cuando sumaron 23,679 unidades.

Las marcas más vendidas en los primeros cinco meses del año, es liderado por Toyota con un acumulado de 4,585 unidades, seguida de Hyunday con 3,282 unidades.

En tercer lugar está KIA con 3,219 unidades en cinco meses, y en cuarto lugar Susuki con 1,322 unidades.

El el quinto lugar está la marca china Geely con 1,297 unidades, y Jetour también de China con 1,151 unidades en el sexto lugar. Igualmente, en el séptimo lugar está otra marca de China, Changan que logró comercializar en cinco meses 1,034 unidades.

En el octavo lugar del Top 10 de marcas más vendidas está Mitsubishi con 946 unidades, Isuzu con 791 unidades (noveno lugar) y en el décimo Nissan, con 705 unidades.

Al analizar las cifras solo del mes de mayo, el reporte de la ADAP revela que se colocaron 4,972 unidades vendidas, reflejando una desaceleración frente a las 5,312 unidades reportadas en abril, pero manteniendo un nivel de actividad sólido dentro del comportamiento acumulado del año.

“A pesar de la baja mensual, el mercado continuó mostrando dinamismo y una demanda activa en segmentos de alto volumen”, indica el gremio de concesionarios y distribuidores.

En marcas, Toyota volvió a liderar con 840 unidades en el mes de mayo, seguida por Kia (615) y Hyundai (591).

En modelos, el liderazgo en mayo lo ocuparon el Kia Soluto Sedan (288 unidades), la Toyota Hilux (244), la Toyota Yaris Cross (234), el Hyundai i10 Sedan (228) y el Isuzu TF Pick-Up (129), manteniendo la preferencia por sedanes compactos, pickups y SUVs de uso práctico.

El reporte indica que la demanda continúa concentrada en vehículos prácticos y de alto volumen: los SUV representaron el 56.1% de las ventas mensuales, seguidos por los sedanes y las pickups.

Al cierre de mayo, el saldo de los préstamos para adquirir automóviles en los bancos ascendía a $2,410 millones, un incremento de 11.94% con respecto a mayo del año pasado.

En total hay 171,051 préstamos vigentes con una deuda promedio de $14,094 y una morosidad de solo 2.54% de los créditos que tienen retrasos en los pagos de más de 2 meses, es decir más del 97% de los préstamos están al día según el historial de la APC Experian.

Solo en abril se otorgaron 2,924 nuevos préstamos para adquirir autos en la banca panameña.